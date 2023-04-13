İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi dikkat! Sadece 8 kez yararlanma hakkınız var: Yüzde 50 indirimli ödeyeceksiniz! Duyuru yapıldı

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için indirim fırsatı duyuruldu. Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarında geçerli olan bu indirim kampanyasında, bilet bedeli yarı fiyatına düşürülecek. Herhangi bir kişi aylık olarak 8 kez bu indirimden faydalanabilecek. İşte detaylar...
KAMPANYA DETAYLARI
Odeabank, müşterilerine özel kampanyasını duyurarak Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarında geçerli olan bu indirimden yararlanma imkanı sunuyor. Kampanyaya katılmak için ödemenin, Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarındaki ödeme panelinden Odeabank Mastercard logolu kredi kartı ile yapılması gerekiyor. Her bir müşteri, aylık olarak en fazla 8 kez %50 indirim fırsatından yararlanabilir. Bu kampanya kapsamında, indirim bilet bedelinde uygulanacaktır. Bilet bedeli normalde 25 TL iken, kampanya kullanımı sonrasında kampanya katılımcıları 12,5 TL ödeyeceklerdir. Kampanya diğer indirim ve kampanyalarla birleştirilemez. Odeabank A.Ş., Mastercard ve Galataport İstanbul, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutarlar. Galataport İstanbul Deniz Dolmuşları, Kadıköy - Galataport İstanbul ve Bebek - Galataport İstanbul arasında sefer yaparken, Arnavutköy, Ortaköy ve Beşiktaş iskelelerine de uğramaktadır. Odeabank A.Ş. müşterilerinin kişisel verilerinin korunması konusunda hassasiyet göstermektedir. Kampanya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, bankanın kişisel verilerin korunması kampanya aydınlatma metnine bankanın internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.