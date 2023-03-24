YAŞAM
24 Mart 2023 - 08:30

İstanbul'da yaşayanlar bayram edecek! Tam 1 ay boyunca tamamen ücretsiz oldu: İBB'den flaş duyuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca ücretsiz sağlanacak fırsat verildi. İstanbul'dan alınan son dakika kararı üzerine araştırmalar başladı.

YAŞAM
24 Mart 2023 - 08:30
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İstanbul'da yaşayanlar bayram edecek! Tam 1 ay boyunca tamamen ücretsiz oldu: İBB'den flaş duyuru
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İstanbul'da iftar sonrasında müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağı bilgisi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca vatandaşların ücretsiz müze gezebileceğini açıkladı.

İBB müze girişleri ücretsiz

MÜZE ZİYARETLERİ ÜCRETSİZ



İBB'den gelen açıklama üzerine 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelişiyle beraber müzelerde İstanbulluların ücretsiz gezmesi için imkan verildi.Ücretsiz olarak gezilebilecek yerler Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih müzeler olurken Radar İstanbul uygulamasından kontrol edilebilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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