İstanbul'da yaşayanlar bayram edecek! Tam 1 ay boyunca tamamen ücretsiz oldu: İBB'den flaş duyuru







MÜZE ZİYARETLERİ ÜCRETSİZ







İstanbul'da iftar sonrasında müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağı bilgisi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca vatandaşların ücretsiz müze gezebileceğini açıkladı.İBB'den gelen açıklama üzerine 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelişiyle beraber müzelerde İstanbulluların ücretsiz gezmesi için imkan verildi.Ücretsiz olarak gezilebilecek yerler Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih müzeler olurken Radar İstanbul uygulamasından kontrol edilebilir.