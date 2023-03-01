















İSTANBUL DEPREMİ İÇİN RİSKLİ VE RİSKSİZ BÖLGELER TESPİT EDİLDİ

İstanbul'da yaşayanlar derin bir oh çekti! O ilçelerde deprem riski yok diyerek duyurdular! Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin etkileri tüm Türkiye'de sürüyor. Yaklaşık 45 binden fazla insanı kaybettiğimiz asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrası gözler bir sonraki deprem rotasına çevrilmiş durumda. Uzmanlardan birbiri ardına açıklamalar yapılmaya devam ediyor.Özellikle beklenen Marmara depremi ile ilgili konuşan uzmanlar bazı ilçeleri uyardı. Bazı ilçeleri ise sıfır risksiz ilan etti. O ilçelerdeki zemin çok sağlam, balyozla bile yıkılmıyor. Bu sözler profesöre ait .İşte konunun uzmanlarından İstanbul depremi ve ilçe ilçe risk tablosu... Tüm detaylar haberimizde...Yaşanan asrın felaketinin ardından hem Prof. Dr. Naci Görür hem de Prof. Dr. Celal Şengör hocalar yaşanacak Marmara depremi ile alakalı uyarılarda bulunuyordu. Her iki isimde İstanbul'da bir deprem felaketinin yaşanacağını açıklarken bu depremin şiddetinin 7,2'lik olacağını belirttiler. Avcılar, Yeşilköy, Bakırköy, Küçükçekmece ve Ataköy'de yaşanacak depremden en fazla etkilenecek iller olduğu belirtilmişti. Peki ya zemini en sert ve sağlam olan ilçeler hangileri? İşte diğer ayrıntılar...Bir televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Marmara hattındaki fayların nerede olduğunu ve zemin değerlendirmesi yapan Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz'ın açıklamaları haberimizde... Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz zemin değerlendirmesinde özellikle kıyı şeridine dikkat çekti. Doldurularak yapılan yerler olan Bakırköy, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinin çok dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Bu bölgeler ve ilçeler depremin en riskli yerleridir denildi. Açıklaması ise şu şekilde: "Lokal olarak baktığımız zaman riski daha düşük olan yerler de var. Arnavutköy, Çatalca... Avrupa yakasında buralarda zemin sağlam. Haritada koyu kahverengi ve turuncuyla işaretlenmiş yerlerde zemin sağlam, bu nedenle deprem sonrası tehlike daha düşük." En sağlam yerlerin ise Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Ayazağa ve Zekeriyaköy ilçelerinde riskin düşük olduğu belirtildi. Anadolu yakasında da Çekmeköy, Küçüksu, Polonezköy ve Üsküdar'ın az riskli olduğu belirtildi.