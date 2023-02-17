İstanbul'da yaşayanlar diken üstünde! En eski binalar bu ilçelerde: İki ilçede korkutan gerçek!

İstanbul’da Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş bitliği ile 2020’de hazırlanmış olan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi konut stoğu hakkında veriler açıklandı.
Konut Sayıları
Kentte bu durum halinde 2000 ve öncesinde toplamda 818 bin 339 bina sayısı olduğu görülmektedir. 1980 – 2000 tarihleri arasında 555 bin, 1980 ve öncesinde ise 264 bin binanın yapıldığı raporlara yansımıştır. Buna göre en çok binanın olduğu yerler; • Fatih; 39786, • Üsküdar; 35353, • Bağcılar; 34618, • Pendik; 34592, • Beykoz; 34333, • Ümraniye; 33727, • Sarıyel; 33068 Olarak sıralanması mümkündür.
En Düşük Adalar ve Beylikdüzü’nde2000 ve öncesine ait olan Küçükçekmece ve Silivri’de 25-30 bin adet bina bulunmaktadır. Beyoğlu, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli, Sultangazi, Eyüp ve Gaziosmanpaşa’da ise 20-25 bin bina bulunmaktadır. Bahçelievler, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenler, Şile, Ataşehir, Avcılar ve Sancaktepe 15-20 bin bina bulunmaktadır. Raporlar doğrultusunda 7,5 ve üzerinde bir deprem olduğunda İstanbul’da 301 binada hafif, 137 bin bina da orta, 39,5 bin binada ağır ve 13,5 bin binada ise çok ağır hasarlar ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapmış olduğu açıklamaya göre ‘’ Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98’inin 99 yılından önce inşa edildiği ve denetim konusunda da ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiği hatırlatılıyor.’’ Dedi.
Uzmanlar da yaşlı konutlarda depreme dayanıklılık testinin yapılması, sonuç olarak da binaların güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi önerilmektedir. Özellikle de çok ağır hasar alması beklenilen binaların acil tahliyesinin yapılması ve yeniden dönüşümü için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.