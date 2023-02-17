İstanbul'da yaşayanlar diken üstünde! En eski binalar bu ilçelerde: İki ilçede korkutan gerçek!







Konut Sayıları







En Düşük Adalar ve Beylikdüzü’nde

Kentsev’den Kentsel Dönüşüm İçin Yol Haritası

İstanbul’da Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş bitliği ile 2020’de hazırlanmış olan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi konut stoğu hakkında veriler açıklandı.Kentte bu durum halinde 2000 ve öncesinde toplamda 818 bin 339 bina sayısı olduğu görülmektedir. 1980 – 2000 tarihleri arasında 555 bin, 1980 ve öncesinde ise 264 bin binanın yapıldığı raporlara yansımıştır. Buna göre en çok binanın olduğu yerler; • Fatih; 39786, • Üsküdar; 35353, • Bağcılar; 34618, • Pendik; 34592, • Beykoz; 34333, • Ümraniye; 33727, • Sarıyel; 33068 Olarak sıralanması mümkündür.2000 ve öncesine ait olan Küçükçekmece ve Silivri’de 25-30 bin adet bina bulunmaktadır. Beyoğlu, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli, Sultangazi, Eyüp ve Gaziosmanpaşa’da ise 20-25 bin bina bulunmaktadır. Bahçelievler, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenler, Şile, Ataşehir, Avcılar ve Sancaktepe 15-20 bin bina bulunmaktadır. Raporlar doğrultusunda 7,5 ve üzerinde bir deprem olduğunda İstanbul’da 301 binada hafif, 137 bin bina da orta, 39,5 bin binada ağır ve 13,5 bin binada ise çok ağır hasarlar ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapmış olduğu açıklamaya göre ‘’ Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98’inin 99 yılından önce inşa edildiği ve denetim konusunda da ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiği hatırlatılıyor.’’ Dedi.Uzmanlar da yaşlı konutlarda depreme dayanıklılık testinin yapılması, sonuç olarak da binaların güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi önerilmektedir. Özellikle de çok ağır hasar alması beklenilen binaların acil tahliyesinin yapılması ve yeniden dönüşümü için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.Haldun Ersen, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın bu alanda farkındalığını arttırmak için bir yol haritası belirledi. Ülke genelinde milyonlarca riskli konutun bulunmasının yanında ‘’Mülkiyeti elinde tutan vatandaşın vakit kaybetmeden bu işin içine katılması ve riskli binalar için harekete geçmesi gerekiyor.’’ Dedi. Ersen, kentsel dönüşüm için hazırlamış oldukları yol haritasının 12 maddeden oluştuğunu dile getirdi. Bunlar; • İletişim stratejisi, • Fayda ve maliyet ilişkisi, • Mülkiyet sorunlarının çözülmesi, • STK’lar ile iş birliği, • Vatandaşın geri bildiriminin alınması, • Sosyoloji ve psikoloji etki, • Dönüşümün vatandaş, devlet ve STK’ler ile çözülebilmesi, • 6306 Sayılı Kanun’un geliştirilmesi, • Planlama ilkeleri, • Yerel Yönetimler, • Kamu ve özel sektör ile iş birliğinin güçlendirilmesi, • Yargılama Olarak sıralamıştır.