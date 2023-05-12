İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 14 Mayıs'ta bu yollar kapatılacak: Trafiğe çıkacaklara duyuruldu







OTOBÜS HATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK











İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı. İETT tarafından yayınlanan duyuruda, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle Beykoz Sultaniye peron alanının güvenlik nedeniyle parklanmaya ve araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Bu karar, İstanbul Valiliği tarafından alınmıştır ve seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerden sadece bir tanesidir.Binlerce İstanbullu, bu önemli seçimlerde oy kullanacakları için İETT tarafından yapılan düzenlemeler de önem kazanıyor. Beykoz Sultaniye peron alanının kapatılması nedeniyle bir takım hatlarda değişiklik yapılacak. İETT'nin duyurusunda, Beykoz Sultaniye peron alanını kullanan 15D, 1218S, 135, 136, 1362 ve 137 hatlarının Gümüşsuyu Mahallesi Durağı'ndan sefere başlayarak normal güzergâhlarında hizmet vermeye devam edeceği belirtiliyor.Seçimler, ülke için son derece önemli olduğundan, alınan her türlü önlem ve düzenleme de büyük bir önem taşıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşların bu düzenlemeleri göz önünde bulundurarak, seçim günü için gerekli planlamaları yapmaları gerekiyor.