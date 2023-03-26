İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 23 Mart itibarıyla değiştirildi: O saatten sonra yapılamayacak













İstanbul'da ikamet eden vatandaşların büyük bir çoğunluğu toplu taşıma kullanmakta. Bu nedenle milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre, Ramazan Ayı nedeniyle bazı metro hatları, gece saat 01.00'e dek hizmet verecek.Bu konu hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır. 23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlarımız: M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M9 Bahariye-Olimpiyat, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı, F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda yapılacak hat onarım çalışmaları nedeniyle son sefer saati 00.00 olacaktır. M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarımızda seferler normal saatinde sona erecektir. Planlamaya ek olarak Gece Metrosu uygulamamız, mevcut hatlarda değişiklik olmadan Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde hizmet vermeye devam edecektir. Hayırlı Ramazanlar dileriz" ifadelerini kullandı.