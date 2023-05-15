İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 4 ilçe için alarm verildi: Saatlerce sular kesik olacak







İLÇE VE MAHALLELER LİSTESİ







İstanbul'da su kesintisi uygulanacak olan ilçeler belirlendi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından ilçe sakinleri uyarıldı. Bu kesinti, belirli bölgelerde altyapı çalışmalarının yapılması ve su şebekelerindeki kap kaçakların giderilmesi amacıyla planlanmıştır. Aşağıda, İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçelerin listesi bulunmaktadır:Bu ilçelerde gerçekleştirilecek su kesintisi, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için önemli bir adımdır. İSKİ, ilçe sakinlerine kesinti süresince su kullanımını planlı ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirmelerini önermektedir. Ayrıca, kesintinin tamamlanmasının ardından suyun berraklaşması için bir süre musluktan su akıtmak da önerilen önlemler arasındadır.