İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Cebinde İstanbulkart'ı olanlara para iadesi yapılacak: Hemen yapmanız gerekiyor!







İSTANBULKART KAMPANYA AYRINTILARI







İstanbulkart sahiplerine dair duyurular yapılırken katılım sağlayacak olanlara 100 TL para iadesi yapılmaya başlandı bile. Ramazan ayı boyunca devam edecek İstanbulkart kampanyasında A101, Bim, Carrefour, Migros ve Şok Marketlerde farklı günlerde yapılacak 250 TL ve üzeri 2. ödemeye 15 TL, 3. ödemeye 20 TL, 4. ödemeye 25 TL, 5. ödemeye 40 TL, toplamda 100 TL iadeler hesaplarda yerini alacak.Kampanyadan yararlanmak için öncelikle ilk alışveriş sonrasında İstanbulkart mobil üzerinden kampanyaya katıl butonuna tıklanması gerekir. Kampanyaya katılım sağlamadan önce kartın kişileştirilmiş olmasına özen gösterin. Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil’de ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresi üzerinden düzenlenir. Kampanyadan yararlanmak için öncelikle işlemlerin iptalinin gerçekleşmemesi gerekir. Kazanılan ödül ertesi gün kartlara yatırılır. İstanbulkart Mobil üzerinden ödüllerin bilgisi yayınlanır. Belbim AŞ kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkı vardır.