İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Deprem göçü o ilçelerde kiraları dibe çekti! İstanbul'da yaşanacak deprem için kolar sıvandı. Güvenli ilçelere göç dalgası başlandı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de sıfır faizle binanı yenile kampanyasını duyurdu. En çok nüfuslu il olan, megakentte değişiklikler yaşanıyor.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından harekete geçildi. Bir buçuk milyon binanın bulunduğu tahmin edilen İstanbul'da o binalar yıkılıp yerlerine yenisi yapılacak. Ayrıca şehri kuzey tarafa taşıma fikri de gündemde. Tüm bunlar olup biterken İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeler ve deprem önlemleri. İşte tüm detaylar...
İSTANBUL'U DEPREM KORKUSU SARDI! İSTANBUL'U NE BEKLİYOR?Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 45 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketi nedeniyle ülke tetikte. İstanbul depremi için start verildi. Şehirde bir çok proje ve deprem önlemleri konuşuluyor. İBB kolları sıvadı. Deprem felaketi öncesinde evini yenile kampanyasını duyurdu. Buna göre sıfır faizle bir çok vatandaş evini yenilebilecek. İstanbul'da bir deprem yaşanması bekleniyor ve bu konu uzmanlarca sürekli dillendiriliyor. Haliyle de vatandaş korkuyor. Bunun için önlemler almak istiyor. Depremin vatandaşların korkulu rüyası olduğu şehirlerden biri de hiç şüphesiz İstanbul. İstanbul ilinde deprem felaketine hazırlık çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalardan biri de şehrin kuzey tarafına taşınması. Buna göre 1,5 milyon vatandaşa ne olacak? Yeni projeler ne? İşte tüm ayrıntılar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi raporunu hazırladı. İBB'nin raporuna göre İstanbul'da 91 bin bina risk altında ve 7,5'lik deprem felaketinin ardından ağır hasarlı ya da hafif hasarlı depremi geçirecek. Buna göre kolları sıvayan İBB için yeni bir proje var. Buna göre şehir kuzeye kaydırılacak. Kuzey daha güvenlikli ve fay hatlarından biraz uzak. Sağlam zeminli bölgelere yeni yapıların yapılması tasarlanıyor. Buna göre Etiler, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Ayazağa gibi bölgelerin zeminleri daha sağlam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem nedeniyle binasını yenileyecekler için 0 faizle 10 yıl boyunca kredi vereceğini duyurdu. Binanı yenile kampanyası kapsamında tüm vatandaşlar bu projeden yararlanabilecek. Ayrıca her geçen deprem nedeniyle evini değiştirmek isteyenlerin sayısının bir hayli arttığı belirtildi. İmamoğlu'nun belirttiklerine göre vatandaşa 1 milyon kredi destek ödemesi yapılacak. Hem de sıfır faiz ile birlikte. Ekran İmamoğlu'nun açıklaması ise şu şekilde: "“Çok hızlı, çok net, çok kararlı olmak ve hep birlikte harekete geçmek zorundayız. İstanbul güçleniyor sistemi kuruyoruz" dedi. Buna göre ödeme planında vatandaşlarda kredi ödemesi olarak 2 bin 700 TL alınacak. Asgari ücretin yaklaşık üçte biri kadar olan bu ödeme oldukça rağbet görüyor. Özellikle de sıfır faizsiz oluşu İstanbulluların yardımına koşuyor.