İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Kalın kazakları giymeden dışarı çıkmayın: Üç gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika haberleri gelmeye devam ederken İstanbul'u büyük fırtınanın beklediği haberleri verildi. Soğuk havalara karşı olarak uyarılar peş peşe gelirken ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Marmara bölgesi için yarına dair sıkı giyinme uyarıları yapıldı. vücut sıcaklığına adapte olaya çalışırken ani soğumalar üzerine hafif yağışların geçeceği bilgisi verildi.
MGM SON DAKİKA UYARISI
Gelen son dakika haberleri üzerine vatandaşlar güncel hava durumunu araştırmaya başlarken ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı olacağına dair tahminler yapıldı. Güney kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğinden yağışların Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevresinde olması için risklerin olduğu belirtildi.