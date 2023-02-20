İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji korkuttu: O tarihte Sibirya soğukları geliyor!







METEOROLOJİ GENEL MÜDRÜLÜĞÜ 20 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Havaların gün geçtikçe soğuması sebebiyle insanlar internet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 20 Şubat tarihinde hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmini ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre ülke genelinde hava sıcaklığı düşecek ve bazı bölge ve illerde yağmur ve kar beklentisi var. Bölgelere ve şehirlere göre de hava durumları da paylaşıldı.Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Tekirdağ, Balıkesir çevresi, Kırklareli kıyı kesimleri, Çanakkale iç kesimleri, Sakarya çevresinde yağış olması bekleniyor ve gece saatlerinde sis ve pus olayı olması tahmin ediliyor. -Edirne 7 derece, 16 derece ve çok bulutlu olacak. -İstanbul 9 derece, 13 derece ve çok bulutlu ve aralıklı olarak sağanak yağışlı olacak. -Kırklareli 7 derece, 15 derece ve çok bulutlu ve kıyı kesimleri yağmur yağışlı olacak. -Kocaeli 10 derece, 13 derece ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve bazı illerin sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bölge iç kesimlerinde don ve buzlanma olayı beklentisi var. -Afyonkarahisar 0 derece, 10 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Denizli 4 derece, 14 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -İzmir 11 derece, 18 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -Kütahya 3 derece, 9 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve Antalya ilinin doğu kesimlerinde sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bölge iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklentisi var. -Adana 5 derece, 17 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Antalya 10 derece, 17 derece ve açık olacak, doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. -Hatay 4 derece, 16 derece ve çok bulutlu olacak. -Kahramanmaraş 3 derece, 12 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bölge kuzey kesimleri ve Aksaray il çevresinin sağanak yağışlı olması bekleniyor. Aynı zamanda bölge genelinde don ve buzlanma olayı bekleniyor. -Ankara 5 derece, 9 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olması bekleniyor. -Eskişehir 2 derece, 10 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olması bekleniyor. -Konya -1, 12 derece ve az bulutlu olması bekleniyor. -Sivas -6 derece, 6 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklentisi hakim. -Bolu 4 derece, 7 derece ve az bulutlu, yer yer karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Düzce 7 derece, 12 derece ve az bulutlu, yer yer karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Kastamonu 3 derece, 9 derece ve az bulutlu, aralıklı olarak karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Zonguldak 10 derece, 11 derece ve az bulutlu, yer yer aralıklı yağmur yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimleri ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur yağışı bekleniyor. Bölge iç kesimlerinde don ve buzlanma olayları ve bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. -Amasya 5 derece, 14 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Samsun 9 derece, 15 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Tokat 7 derece, 12 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı, şehrin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. -Trabzon 7 derece, 15 derece ve çok bulutlu, öğle saatleri ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur yağışı bekleniyor.Bölge genelinin çok bulutlu, akşam ve öğle saatlerinden itibaren bölge kuzey kesimlerinde ve Van ve Ağrı illerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde don ve buzlanma olayı olması ve yüksek kesimlerde çığ riski tehlikesi bulunuyor. -Elazığ -3 derece, 6 derece ve az bulutlu olacak. -Erzurum -9 derece, 2 derece ve çok bulutlu, akşam ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. -Kars -11 derece, 2 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. -Malatya -4 derece, 8 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinde az bulutlu hava olması beklenirken sabah saatlerinden itibaren bölge doğu ve kuzey kesimlerinde don ve buzlanma olayı beklentisi hakim. -Diyarbakır -3 derece, 12 derece ve az bulutlu olacak. -Gaziantep 1 derece, 14 derece ve az bulutlu olacak. -Siirt 1 derece, 11 derece ve az bulutlu olacak. -Şanlıurfa 3 derece, 15 derece ve az bulutlu olacak.