İstanbul'da yaşayanlara kötü haber! 23 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın

BU İLÇELERDE ELEKTRİKLER KESİLİYOR

İstanbullu vatandaş planlı elektrik kesintileri ile ilgili uyarıldı. Birçok ilçede farklı sebeplerle bugün elektrikler kesilecek. Vatandaşlara önceden önlem almaları için duyuru yapıldı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BEDAŞ tarafından yapılan son duyuruya göre 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılan habere göre Arnavutköy, Merkez Baklalı Mahallesi Alaybeyi, Terkos Karaburun Sokak Durusu Mahallesi, Darı Ali, Dr. Ahmet Dağlar, Durusu Yeniköy, Dilşat, Ferhat Toker, Fırıncı Cemal, Hamit Onbaşı, Terkos Karaburun, Tevfikağa, Yenikent, Zülfikay, Özlü Sokak, Tavakadın Mahallesi Acar, Akyel, Beyhan, Beyza, Beşvana, Karaca, Kebir, Murat, Musa Avcı, Serhan, Sevim, Sinem, Tavakadın Terkos Sokak, Terkos Mahallesi, Durusu Yeniköy Sokak, Yeniköy Mahallesi Acarer,Acarkan, Akdamla, Alageyik, Altay, Arslan, Asma, Atlas, Atmaca, Aydede, Bahadır, Balibey, Beyaz Lale, Beylikova, Bıldırcın, Cabir Ali, Candan, Cevahir, Dar, Deniz, Derya Doğuş, Durusu Yeniköy, Dikkaya, Ece, Ekim, Ferhat Toker, Fındık, Fırıncı Cemal, Gelincik, Gökalp, Gümüş, Gürgenlik, Güvercin, Hidayet, Hilim, Kanarya, Kaplan, Karaağaç, Karayel, Kaya, Kayın, Kınalıkuzu, Kırmızı Karanfil, Kırmızı Lale, Kubilay, Kuğu, Kirazlı, Lalapaşa, alezade, Lerzan, Leylek, Maden Yolu, Martı, Meşrutiyet, Mimoza, Nar, Nasip, Naz, Nazik, Neşe, Nurtepe, Onur, Orkide, Ormancı, Palamut, Pelikan, Pembe Gül, Pembe Karanfil, Poyraz, Reyhan, Rüzgarlı, Sahil, Saka, Sarı Karanfil, Sarı Lale, Sarıgül, Sedef, Selvi, Sultan, Söğüt, Sülün, Talatpaşa, Taşeli, Tevfikağa, Uluçay, Uzak Çeşme, Vezir, Yeniköy, Yılmaz, Yüksel, Zirve, Çulluk, Özgürlük, Özyuva, Üzümlü, İğde, İşler, Şafak bölgelerinde planlı çalışma sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.