İstanbul'da yaşayanlara müjde! Ramazan ayı süresince bedava yapılacak: Perşembe günü başlıyor!

NORMAL GÜNLERDE MÜZE AÇILIŞ SAATLERİ

Ramazan ayında müzeleri gezmek isteyenlere müjdeli haber verildi. İşte detaylar... İstanbul halkı için Ramazan ayı açıklamasına yer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın açıklamasında, Ramazan ayı boyunca müze ziyaretlerinin ücretsiz olduğu belirtildi.Bu kapsamda duyuruda şu ifadeler eklendi: İBB Kültür AŞ'ye bağlı müzeler, ramazan ayı boyunca iftardan sonra yerli ziyaretçilere ücretsizdir. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi, 23 Mart 20' Nisan tarih aralığında da ziyaretçilerini ağırlayacak. Girişler Radar İstanbul’daki QR kodu okutularak yapılacaktır.Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü saat 09:00'dan 19.00’a dek ziyarete açıktır. Şerefiye Sarnıcı haftanın her günü saat 09.00’dan 19.00’a dek ziyarete açıktır. Panorama 1453 Tarih Müzesi haftanın her günü saat 08.00’dan 18.30’a dek ziyarete açıktır.