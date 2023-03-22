YAŞAM
22 Mart 2023 - 15:15

İstanbul'da yaşayanlara müjde! Ramazan ayı süresince bedava yapılacak: Perşembe günü başlıyor!

Ramazan’a az bir zaman kaldı. Bu konuda vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Yakın zamanda yapılan bir duyuruda, ramazan ayı boyunca müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

YAŞAM
22 Mart 2023 - 15:15
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İstanbul'da yaşayanlara müjde! Ramazan ayı süresince bedava yapılacak: Perşembe günü başlıyor!
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Ramazan ayında müzeleri gezmek isteyenlere müjdeli haber verildi. İşte detaylar...

İstanbul halkı için Ramazan ayı açıklamasına yer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın açıklamasında, Ramazan ayı boyunca müze ziyaretlerinin ücretsiz olduğu belirtildi.



İstanbul müze

Bu kapsamda duyuruda şu ifadeler eklendi:

İBB Kültür AŞ'ye bağlı müzeler, ramazan ayı boyunca iftardan sonra yerli ziyaretçilere ücretsizdir. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi, 23 Mart 20' Nisan tarih aralığında da ziyaretçilerini ağırlayacak. Girişler Radar İstanbul’daki QR kodu okutularak yapılacaktır.

NORMAL GÜNLERDE MÜZE AÇILIŞ SAATLERİ

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü saat 09:00'dan 19.00’a dek ziyarete açıktır.

Şerefiye Sarnıcı haftanın her günü saat 09.00’dan 19.00’a dek ziyarete açıktır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi haftanın her günü saat 08.00’dan 18.30’a dek ziyarete açıktır.

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