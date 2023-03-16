İstanbul'da yaşayanlara müjde! Trafik sorunu böyle çözülecek: İBB'den milyonları sevindiren hareket!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için yeni bir proje başlattı. Kadıköy'de bulunan ve trafiğin en yoğun olduğu Minibüs Caddesi'ne raylı sistem yapılacak. Proje, yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ancak, minibüs şoförleri bu karara tepki gösteriyor. Bazı şoförler, "Zaten yolcu yok, bir de tramvay gelirse daha fazla zarar ederiz" diyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, trafiğin en yoğun olduğu güzergahlardan biri olan "Minibüs Caddesi"ne nefes aldıracak bir proje yolda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Minibüs Caddesi'nin bir kısmında tramvay hattı inşa edileceğini duyurdu. Proje kapsamında, Kadıköy-Maltepe arasında tramvay seferleri gerçekleştirilecek.
Bu projeyle, Anadolu Yakası'nda ulaşım sorununa çözüm bulunması hedefleniyor. Minibüs Caddesi'nde tramvay hattı inşa edilmesiyle, yolcular daha hızlı ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacaklar. Bununla birlikte, proje kapsamında bazı minibüs şoförleri tarafından tepki gösterilmesine rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi hayata geçirme kararlılığı devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul trafiği rahat bir nefes alacak.
YIL SONUNA KADAR HAZIR OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Anadolu Yakası'nda, "Minibüs Caddesi" olarak bilinen güzergahta tramvay hattı inşa etmek için çalışmalar yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak" ifadelerine yer verdi. Proje, trafiği rahatlatmak ve yolculuk süresini kısaltmak amacıyla hayata geçiriliyor. Ancak, minibüsçülerin bu karara tepki gösterdiği de gelen haberler
arasında.
TRAMVAY HATTI İLE İŞLER DÜŞER
İstanbul Anadolu Yakası'nda 'Minibüs Caddesi' olarak bilinen güzergaha yeni bir tramvay hattı yapılması planlanıyor. Ancak, minibüsçüler bu karara tepkili. Marmaray'ın açılışı ile birlikte işlerinin düştüğünü belirten bir minibüsçü, yeni tramvay hattının işlerini daha da azaltacağından endişe duyduğunu söyledi. Başka bir minibüsçü ise, "Şu anda zaten yolcu yok. Bir de tramvay geldiği zaman aşırı kaybımız olacak. Zaten trafik yoğun, bu tramvayı da yapmak için bir şeridi iptal etmeleri gerekiyor. Nasıl olacak göreceğiz" şeklinde konuştu.
HALK MEMNUN
Bölgede oturan bazı kişiler ise yeni tramvay hattının zamandan tasarruf sağlayacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Minibüs kültürünün İstanbul'a yakışmadığını ifade eden bir kişi, "Tramvay tercih ederim" dedi.