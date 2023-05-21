İstanbul'da yaşayanlara yeni konut projesi! Bakan Kurum duyurdu, başvurular başladı: İşte ödenecek taksit ve peşinat tutarı

Seçim öncesi duyurulan 'sosyal konutlar' projesinin detayları hala belirsizliğini korurken, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle İstanbul Yeni Havalimanı'na yakın Arnavutköy'de 2,5 milyon metrekarelik bir alanda yeni bir projeye başlanıyor. Bu proje, İstanbul'da ev sahibi olmayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.
SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU AYRINTILARI
Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi, toplamda 13 bin bağımsız bölümden oluşan bir sosyal konut projesidir ve kurayla satışa sunulacaktır. Başvurular, www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecektir. Başvuru sahipleri, katılım şartlarını sağlamaları halinde, kura çekimi sonucunda yüzde 20 peşinat ve 120 ay vadeyle bu projeden ev sahibi olabileceklerdir. Ödemeler, Emlak Konut ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Ev almak isteyenlerin İstanbul'da ikamet etmeleri, evlerinin kayıtlı olmaması ve son bir yıl içerisinde tapu devir işlemi yapmamış olmaları gerekmektedir. Satış işlemleri mücbir sebepler hariç olmak üzere beş yıl boyunca yapılamayacaktır. Proje kapsamında sunulan 3+1 konutlar brüt 102 metrekare büyüklüğünde olup 3 milyon 672 bin lira fiyatla satışa sunulmaktadır. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda, başlangıçta 735 bin 400 lira peşinat ödemesi yapılacak ve ardından 24, 36 ve 48. aylarda 367 bin lira ara ödemeler yapılacaktır. İlk yıl taksit tutarı ise 15 bin liradan başlayacaktır. Ayrıca, 2+1 konutlar brüt 72 metrekare büyüklüğünde olup 2 milyon 592 bin lira fiyatla satışa sunulmaktadır. Taksitli ödeme seçeneği tercih edenler için başlangıçta 518 bin 400 lira peşinat ödemesi yapılacak ve ardından 24, 36 ve 48. aylarda 259 bin 200 lira ara ödemeler yapılacaktır. İlk yıl taksit tutarı ise 10 bin lira olarak belirlenmiştir.