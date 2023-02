İstanbul'da yaşayıp toplu taşımaya binecekler dikakt! 14 gün sonra bitiyor: Bunu hemen yapmak zorundasınız!

Nasıl Kullanılıyor?











Binlerce kent sakini tarafından kullanılan İstanbulkart ile ilgili bir duyuru yapıldı. İstanbulkart ile tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri alışveriş sonrasında 28 Şubat'a kadar çeşitli günlerde yapılacak 200 TL ve üzeri ikinci, üçüncü ve dördüncü işlemlerin her birinde Dijital İstanbulkart'a geçiş tutarı hediye edilecek. Kampanya halen devam ediyor. 28 Şubat'a kadar sürecek kampanya ile ilgili yapılan açıklamada; İstanbulkart ile tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapıldıktan sonra 1 - 28 Şubat tarihleri arasında farklı günlerde yapılan her ikinci, üçüncü ve dördüncü 200 TL ve üzeri alışveriş için bir geçiş tutarı Dijital İstanbulkart'a hediye edileceği söylendi.Koşulları sağlayan başarılı ödemelerden sonra ilgili ödemenin iptal edilmesi durumunda kullanıcı ödül alamayacak. Bir geçiş tutarındaki ödüller her başarılı ödeme sonrasında kaydedilecek ve kampanya sonunda kullanıcının Dijital İstanbulkart'ına yüklenecek. Bir kullanıcı sadece bir İstanbulkart ile kampanyadan faydalanabilir. Kampanya süresi boyunca kullanıcı tek bir kart ile yapacağı başarılı ödemeler sonrasında en fazla 3 geçiş için ödül alabilecek. Ödül tutarı, kullanıcının dijital İstanbulkart'ına yüklenecek ve ödülün nakit karşılığını talep edemeyecek.İstanbulkart Mobil'in 3 Mart tarihinden önce indirilmiş olması ve geçiş tutarı Dijital İstanbulkart'a yatırılacağı için ödeme kampanyasına konu olan İstanbulkart'ın İstanbulkart Mobil'e tanımlı olması gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcının Dijital İstanbulkart'ı yoksa ödüllendirme yapılamayacak. İstanbulkart Mobil; bit.ly/istanbulkart mobil adresinden indirilebilir. Kullanıcının Dijital İstanbulkart'ına yapılan ödül yüklemesi ulaşımda QR kod geçişleri için kullanılabilir. İstanbulkart Mobil ile Marmaray, otobüs, metrobüs, metro ve Şehir Hatları'nda QR kod geçişi yapılabiliyor. Kampanyadan yararlanabilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi, özel izin tercihlerinin belli olması ve en az bir ticari elektronik ileti için izin alınması gerekiyor.İstanbulkart Mobil veya https://bireysel.istanbulkart.istanbul üzerinden hem açık izin hem de ticari elektronik ileti gönderme izni alınabilir. İstanbulkart Mobil kullanıcıları, ödüller hakkında anlık bildirim veya SMS bildirimleri alacak. SMS izinleri açık ancak anlık bildirimler devre dışı bırakılmışsa kullanıcı ödül bildirimini SMS ile alacak. Tüketicilerin telefonlarına ödül TL yüklenecek ancak SMS ile ticari elektronik iletilere onay vermemişlerse SMS iletişimine izin verilmeyecek.