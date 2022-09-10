EĞİTİM
10 Eylül 2022 - 20:04

İstanbul'da yeni eğitim yılında okul servisi fiyatları ne kadar oldu, ne kadar zam geldİ? İstanbul okul servis ücretleri zamlı listesi 2022

Ailelerin ve öğrencilerin aylardan bu yana heyecanla açılmasını bekledikleri yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte okula gitmek için can atan öğrencilerin aileleri tarafından merakla araştırılan konular arasında İstanbul’da okul servisi fiyatlarının ne kadar olduğu ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle İstanbul ilinde eğitim hayatını sürdüren ilkokul, ortaokul, ve lise öğrencileri okullarına gidebilmek için servislere ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden onları okullarına güvenli ve hızlı bir şekilde göndermek isteyen veliler servis ücreti fiyatlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyor. Peki, İstanbul’da servis ücretleri ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı ve detayları haberimizde…

EĞİTİM
10 Eylül 2022 - 20:04
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İstanbul'da yeni eğitim yılında okul servisi fiyatları ne kadar oldu, ne kadar zam geldİ? İstanbul okul servis ücretleri zamlı listesi 2022


Okul servisi ücretleri, binlerce veli tarafından tüm kademelerdeki okulların açılması için geri sayımın başlamasıyla birlikte velilerin gündem konusu oldu. Bilindiği üzere 5 Eylül 2022 tarihinde anaokulu ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri eğitim hayatlarına başladılar. 12 Eylül tarihinde ise tüm kademelerdeki okulların açılacağı dolayısıyla herkes tarafından okul servisi ücretleri ve neye göre hesaplandığı merak ediliyor. İşte, ilkokul, ortaokul ve lise okul servisi ücretleri…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) gerçekleştirilen toplantıda servis ücretlerine tamı tamına %19,21 oranda zam yapılması oy çokluğuyla onaylandı.



İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Okul SErvisi

İstanbul Servis Ücreti Tarifesi Ne Kadar Oldu? 

Toplantıda pek çok gündem maddesine çözüm aranmasının yanı sıra okul vce personel servis ücretlerinin ne kadar olacağı da netlik kazandı. Alınan kararlar doğrultusunda okul ve personel servisi ücretlerine %19,21 oranında zam yapılması kararı alındı. Bunun yanı sıra esnaf temsilcileri, artan ekonomik zorluklardan kaynaklı olarak zam oranının %30 olmasını istiyordu. Esnaf temsilcilerinin talepleri kabul görülmeyerek, okul ve personel servis ücretlerine %19,21 oranda zam getirildi. Alınan kararlar doğrultusunda 0-1 kilometrenin (km) ücretinin 554 TL’den 660 TL’ye çıkarıldığı, yıllık olarak da bu fiyatın 5 bin 808 Türk Lirası olarak belirlenmesinde karar kılındı.

Okul SErvisi

Alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tarifeler ise,

• 1-3 km aylık 725 TL, yıllık 6 bin 380 TL

• 3-5 km aylık 784 TL, yıllık 6 bin 899 TL

• 5-7 km aylık 817 TL, yıllık 7 bin 90 TL

• 7-9 km aylık 861 TL, yıllık 7 bin 577

• 9-11 km aylık 997 TL, yıllık 8 bin 774 TL

• 11-13 km aylık 1148 TL, yıllık 10 bin 102 TL

• 13-15 km aylık 1206 TL, yıllık 10 bin 613 TL

• 15-17 km aylık 1301 TL, yıllık 11 bin 449 TL

• 17-19 km aylık 1376 TL, yıllık 12 bin 109 TL

• 19-21 km aylık 1465 TL, yıllık 12 bin 892 TL

• 21-23 km aylık 1526 TL, yıllık 13 bin 429 TL

• 23-25 km aylık 1585 TL, yıllık 13 bin 948 TL

Okul SErvisi

İBB TUHİM’in aşağıda yer alan linkine tıklayarak okul servisi ücreti hesaplaması yapılabiliyor. Uygulamaya https://application2.ibb.gov.tr linkinden ulaşmak mümkün. UKOME, 24 Ağustos 2022 tarihinde almış olduğu kararla tekrardan belirlenen fiyat tarifelerine göre düzenlenmekte olan uygulama şu şekilde çalışıyor: Ev ve okul adresi ile beraber okul tipi seçenekleri doldurularak, Rota Çiz butonuna basan vatandaşlar okul servisi ücretlerini kolaylıkla hesaplayabiliyor. 

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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