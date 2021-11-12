İstanbul'da yeni ekmek zammı oylamadan geçti!

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği meclis toplantısında İstanbul Fırıncılar Odası'nın yaklaşık 3 ay önce İstanbul’da ekmek fiyatının 2 TL’den 2.5 TL’ye yükseltilmesini öngören zam talebi değerlendirmeye alındı. Yapılan görüşmeler sonrası zam talebi oybirliğiyle kabul edildi.Buna göre; İTO'ya bağlı tüm fırın işletmeleri 230 gram ekmeği yeni zamlı fiyat olan 2,5 TL'den satmaya başlayacaklar. Esnaflar Odası'na bağlı fırıncılar için yapılması planlanan ekmek zammının ise, bugün onaylanması bekleniyor.Yeni uygulanacak olan tarifeyle birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 9,09 TL'den 10,87 TL'ye yükseltildi. Resmileşen zam kararı sonrasında İTO'ya bağlı olarak faaliyet gösteren tüm fırıncılar, ekmeğin kilogramının 10,87 TL'yi geçmeyecek bir şekilde herhangi bir gramajdan satarak fiyatını ona göre belirleyecekler.