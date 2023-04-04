İstanbul'da yeni salgın alarmı! Vakalar her geçen gün artıyor: O belirtilerle kendini gösteriyor!







KIZAMIK HASTALIĞINA KARŞI DİKKAT!







KIZAMIK HASTALIĞININ ARTMASININ SEBEBİ AŞIYI TERK ETMEK

AŞILANMA YÜZDE 95 OLMALI

KIZAMIK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR?

KIZAMIKTAN NASIL KORUNULUR?

İstanbul'da son dönemde artan kızamık vakaları, çocuklar ve yetişkinler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, artan vaka sayılarından ciddi şekilde endişe duyuyor ve alınması gereken önlemlerin önemini vurguluyor. Kızamık hastalığına karşı aşı olmak ve erken müdahale etmek, ciddi komplikasyonların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu konuda önemli açıklamalar yaparak, kızamık hastalığına karşı alınması gereken önlemleri belirtti.Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalarda, kızamığın her yaş grubunda görülebileceğini belirtti. Ancak çoğu vaka 5 yaşın altındaki çocuklarda görülüyor. Bu durumun nedeni ise insanların çocukluk dönemlerinde kızamık hastalığı geçirmesi ya da aşılanması sonucu bağışıklık kazanmasıdır. Kızamık aşısının son derece etkili olduğunu belirten Ceyhan, iki doz aşı yaptırdıktan sonra ömür boyu korunmanın sağlandığını ifade etti.Kızamık vakalarının artışı son derece endişe verici bir durumdur. Bu durumun ciddiyetinin farkında olan uzmanlar, bu vakaların neden olduğu sonuçlar nedeniyle uykularının kaçtığını belirtiyorlar. Kızamık vakalarının artması sadece bu hastalığın artması anlamına gelmiyor, aynı zamanda diğer aşılamaların da sekteye uğradığını gösteriyor. Çocukluk çağındaki aşılamaların azalmasının iki temel nedeni olduğu ifade ediliyor. Birincisi, pandemi döneminde evden çıkılamaması ve hastanelerin pandemiye odaklanması nedeniyle aşılama programlarının aksamış olmasıdır. İkincisi ise aşı karşıtlarının iddiaları nedeniyle insanlar çocukluk aşılarını da ihmal etmeye başlamıştır. Bu durumların sonucu olarak çocukların sağlık durumları ciddi şekilde tehlikeye girebilir.Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kızamık vakalarındaki artışın aşılamayla önlenebileceğini belirterek, önemli bir konunun da aşı olanların da risk altında olduğu olduğunu vurguladı. Kızamık ve su çiçeği gibi en çok bulaşan hastalıkların tam olarak önlenmesi için toplumun en az yüzde 95'inin aşılanması gerektiğini söyledi. Bu oranın altına düşülmesi durumunda hastalıkların yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Aşıların sadece bireysel koruma sağlamakla kalmayıp, toplumun sağlığı için de son derece önemli olduğunu ifade etti.Kızamık, solunum yoluyla bulaşan ve kızamık virüsü tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. İlk belirtileri, hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıktır. Ayrıca üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) oluşabilir. Bu belirtiler genellikle 1-3 gün sürer. Daha sonra, 4-8 günler arasında ateş yükselir ve karakteristik döküntü oluşur. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, gövdeye ve daha sonra kollar ile bacaklara yayılır. Döküntü aynı sırayı izleyerek solup, yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir. Gözlerde konjunktivit (göz konjunktivası iltihabı) görülebilir ve gözler ışığa karşı hassaslaşabilir.Kızamık enfeksiyonu, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle kızamıktan korunmak için aşılama önemlidir. Zayıflatılmış canlı virüs aşısı, 15 aylık çocuklara tek doz olarak uygulanır ve bu aşı, çocukların yaşamları boyunca kızamıktan korunmalarını sağlar. Ancak beslenme veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan çocuklarda 6 ay sonra bir destek dozu daha yapılması gerekebilir. Salgın dönemlerinde ise 9 aylıktan büyük tüm çocuklara aşı uygulanabilir. Bu durumda da 15 ay tamamlanınca bir destek dozu daha yapılması gerekir. Aşı olmak, kızamıktan korunmanın yanı sıra, toplumda hastalığın yayılmasını da önler. Bu nedenle, aşı olmak, hem bireysel hem de toplumsal sağlığı korumak için önemlidir. Ayrıca, kızamık bulaşıcılığı yüksek bir hastalıktır. Bu nedenle, hasta kişilerle temas etmekten kaçınmak da kızamıktan korunmanın bir yolu olarak düşünülebilir. Eğer kızamık belirtileri görülürse, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.