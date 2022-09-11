İstanbul’da yumruklu kavga













Olay, dün saat 19.30 sıralarında Fatih Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasında ellerinde şişe ve bıçak olan iki grup arasında belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşandığı olay bir anda kavgaya dönüşünce şahıslardan biri diğerine doğru koşmaya başladı. Şahıs havaya zıplayarak karşısındakine uçan yumruk attı.Ortalığın bir anda karıştığı kavgaya diğerlerinin de karışması üzerine taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Diğerlerinin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, küfürleşmenin devam etmesi üzerine saldırıya uğrayan grup diğerlerinin peşinden koşmaya başladı. İşyerinin önündeki eşyaların da zarar gördüğü kavga anları ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.