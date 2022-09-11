YAŞAM
11 Eylül 2022 - 10:52

İstanbul'da yumruklu kavga

Beyazıt'ta sokak arasında birbirlerine küfür eden iki grup arasında bıçaklı ve şişeli kavga çıktı. Kavgada bir şahıs diğerime koşarak yumruk atınca ortalık karıştı. Kavga anları kameralara yansırken, yumruk yiyen gencin başından yaralandığı öğrenildi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 10:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul’da yumruklu kavga


Olay, dün saat 19.30 sıralarında Fatih Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasında ellerinde şişe ve bıçak olan iki grup arasında belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşandığı olay bir anda kavgaya dönüşünce şahıslardan biri diğerine doğru koşmaya başladı. Şahıs havaya zıplayarak karşısındakine uçan yumruk attı.

Küfür edilince yumruk attı



Ortalığın bir anda karıştığı kavgaya diğerlerinin de karışması üzerine taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Diğerlerinin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, küfürleşmenin devam etmesi üzerine saldırıya uğrayan grup diğerlerinin peşinden koşmaya başladı. İşyerinin önündeki eşyaların da zarar gördüğü kavga anları ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Yatağan’da seyir halindeki otomobil küle döndü
Yatağan’da seyir halindeki otomobil küle döndü
Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı
Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı
Biri 3 yaşındaki 2 kişi trafik kazasında yaralandı
Biri 3 yaşındaki 2 kişi trafik kazasında yaralandı
Takla atan otomobil alev topuna döndü: Aynı aileden 4 kişi son anda kurtarıldı
Takla atan otomobil alev topuna döndü: Aynı aileden 4 kişi son anda kurtarıldı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı: 1 ölü
Son Haberler
Teknoloji odaklı YTÜ Okulları eğitim hayatına başlıyor
Teknoloji odaklı YTÜ Okulları eğitim hayatına başlıyor
İdamlık mahkumların avukatı Özbay, 12 Eylül sonrası idam edilen Orkan’ın son anlarını İHA’ya anlattı
İdamlık mahkumların avukatı Özbay, 12 Eylül sonrası idam edilen...
Yatağan’da seyir halindeki otomobil küle döndü
Yatağan’da seyir halindeki otomobil küle döndü
Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Esra Ezmeci bile şoka sokan itiraf! O paylaşım bu kadarına da pes dedirtti! Kız kardeşim kocamla birlikte olmuş, affetmeli miyim?
Esra Ezmeci bile şoka sokan itiraf! O paylaşım bu kadarına da pes...
Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı
Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya...
Elbistan’da
Elbistan’da "siyah altın" hasadı başladı
Biri 3 yaşındaki 2 kişi trafik kazasında yaralandı
Biri 3 yaşındaki 2 kişi trafik kazasında yaralandı
Takla atan otomobil alev topuna döndü: Aynı aileden 4 kişi son anda kurtarıldı
Takla atan otomobil alev topuna döndü: Aynı aileden 4 kişi son anda...
EYT'liler için yeni düzenleme çalışmaları başladı! EYT düzenlemesi için yeni açıklama SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a maaş müjdesi
EYT'liler için yeni düzenleme çalışmaları başladı! EYT düzenlemesi...
Yenikapı’daki Sivas günlerinde ‘Ben Avrattan Korkar mıyım’ şarkısına büyük ilgi
Yenikapı’daki Sivas günlerinde ‘Ben Avrattan Korkar mıyım’ şarkısına...
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çok sayıda araç çarptı:...
Bakan Yanık: 'İhtiyaç sahibi çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 223,7 milyon lira kaynak aktardık'
Bakan Yanık: 'İhtiyaç sahibi çocukların eğitim masraflarının karşılanması...
‘Tik Tak’ sesini beynine işleyen usta, 52 yıldır zamanı ayarlıyor
‘Tik Tak’ sesini beynine işleyen usta, 52 yıldır zamanı ayarlıyor
Emekliler bu promosyonu duyunca havalara uçacak! Emekli banka promosyonunda yarış kızıştı!
Emekliler bu promosyonu duyunca havalara uçacak! Emekli banka promosyonunda...