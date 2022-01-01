İstanbul'da yüzde 36 artan taksimetrelere ayar kuyruğu













İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan taksimetre güncelleme servisi bugün en yoğun günlerinden birini yaşadı.Taksi ücretlerine gelen yüzde 36 oranındaki yeni yıl zammı sonrası taksimetrelerini güncelleme yaptırmak isteyen taksiciler, servis önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri ve asgari ücretin artmasını gerekçe olarak gösterdiği yeni zamlarda taksimetre açılış ücretlerine de yüzde 36'lık bir zam uygulandı.Gelen yeni zam sonrası, sabahın erken saatlerinde Bağcılar'daki servis alanına giden taksiciler taksimetrelerini yeni zamlı fiyata göre güncellemek istediler. Çok fazla yoğunluğun yaşandığı servis yolunda ise taksiciler 7 kilometreyi bulan sırada saatlerce beklemek zorunda kaldılar.