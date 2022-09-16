YAŞAM
16 Eylül 2022 - 11:37

İstanbul'daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun 50 bini İstanbul'a, bunlardan da 20 bin 920 adeti Tuzla'ya yapılacak. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Konaşlı mevkiine yapılacak sosyal konut alanında incelemelerde bulundu.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 11:37
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İstanbul’daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla’da yapılacak


Başkan Yazıcı burada yaptığı açıklamada, ”Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut projesi dünyanın en sosyal devletinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunun bir kez daha ilanıdır. İstihdam odaklı ekonomik politikalar, üniversite öğrencilerimiz için açılan yurtlar, asgari ücret düzenlemeleri, tarımsal ürün destekleri ve onlarca sosyal uygulamaya eklenen bu hizmet halkası eşsiz bir sosyal devlet uygulamasıdır. Sosyal devlet olduğunu iddia eden son derece devletin hayal bile edemeyeceği bu büyük işe imza atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum” dedi.

250'den fazla sektör hareketlenecek



İlan edilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi ile 750 bin konut ve 50 bin iş yeri yapılacağını, konutların 20 bininin Tuzla'da yapılacak olmasından heyecan duyduklarını önemini vurgulayan Başkan Yazıcı, “Şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve daha önceden ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu imkan tüm Türkiye için birden fazla faydayı da beraberinde getirecek. Pandemi ve küresel ekonomik kriz nedeniyle konut üretimindeki daralmanın etkisiyle yükselen ev fiyatları ve kiralar kontrol altına alınacağından, proje hem konut alacaklara hem kiracılara fayda sunacak. On binlerce vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Konut projeleri 250'nin üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak. Bizi en fazla heyecanlandıran ise Tuzla'nın parlayan yıldızının daha da parlayacak olması” dedi.

“Tuzlamız artık en parlayan yıldız”

Yazıcı, ”Tuzla'mızda 20 bin 920 konutun yapılması demek yeni bir şehir kurulması demek. Halihazırdaki şehrimizle bu yeni şehri biz entegre edeceğiz. Artık Tuzla İstanbul'un parlayan yıldızı değil, en parlayan yıldızı olacak. Eminim ki şuanda da bulunan şehrimize, yeni oluşacak şehrimizin de ulaşım, alt yapı dâhil olmak suretiyle en uygun şekilde entegrasyonunu sağlayacak hem ülkemizin hem İstanbul'un aynı zamanda da Tuzla'nın kazanacağı muhteşem bir projedir. Bu projeyi bir fırsat olarak değerlendirmek ve Tuzla'yı İstanbul'un görkemli şehir merkezlerinden birine dönüştürmek arzusundayız. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak suretiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum” dedi.

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