İstanbul'u vuran yağışlı hava, İstanbul'daki barajların dolmasına yardımcı oldu. Bölgede, ara sıra kar yağışları da görülürken barajların hızlı bir şekilde doluluk seviyesine yaklaştığı anlaşıldı. İSKİ verilerine göre geçen hafta İstanbul'un baraj kullanım oranı yüzde 2,28 arttı. Barajın son günkü yükselişi 0,69 oldu. Barajın bir günde 6,7 milyon metreküp su biriktirdiği söyleniyor. 30 Mart'ta barajların doluluk oranı yüzde 39,3 olarak kayıtlara geçirildi.
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 12:13
İstanbul'daki barajlardan iyi haber: Son hafta yağışları barajlara can suyu oldu..
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağmurlar sonrası barajdan müjdeli haber gelmeye başladı. Geçen hafta baraj kullanım oranı yüzde 2,28 arttı. Bugün İstanbul'un baraj kullanım oranı yüzde 39,3 oldu. Geçen yıl baraj kullanım oranı yüzde 89,28 idi.
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 12:13