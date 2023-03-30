GÜNDEM
30 Mart 2023 - 12:13

İstanbul'daki barajlardan iyi haber: Son hafta yağışları barajlara can suyu oldu..

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağmurlar sonrası barajdan müjdeli haber gelmeye başladı. Geçen hafta baraj kullanım oranı yüzde 2,28 arttı. Bugün İstanbul'un baraj kullanım oranı yüzde 39,3 oldu. Geçen yıl baraj kullanım oranı yüzde 89,28 idi.

GÜNDEM
30 Mart 2023 - 12:13
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İstanbul'daki barajlardan iyi haber: Son hafta yağışları barajlara can suyu oldu..


İstanbul'u vuran yağışlı hava, İstanbul'daki barajların dolmasına yardımcı oldu. Bölgede, ara sıra kar yağışları da görülürken barajların hızlı bir şekilde doluluk seviyesine yaklaştığı anlaşıldı.

İSKİ verilerine göre geçen hafta İstanbul'un baraj kullanım oranı yüzde 2,28 arttı. Barajın son günkü yükselişi 0,69 oldu. Barajın bir günde 6,7 milyon metreküp su biriktirdiği söyleniyor. 30 Mart'ta barajların doluluk oranı yüzde 39,3 olarak kayıtlara geçirildi.



İstanbul'daki Barajlardan İyi Haber

GEÇEN YILIN ÇOK GERİSİNDE

Ancak İstanbul barajındaki kullanım artışı bir önceki yıl verilerine oranla çok gerisinde kaldığı söyleniyor. Mart 2022'nin sonunda alınan ölçümler, yüzde 89,28'lik bir baraj duvarı doluluk kaydetti.

İstanbul'da bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı yüzde 59,47 ile en büyük baraj oldu. En düşük baraj olan Kazandere Barajı yüzde 9,39 kullanım oranına sahip olarak belirlendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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