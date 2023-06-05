İstanbul'daki konutunu satan Avrupa'ya koşuyor!













‘GOLDEN VİSA’YI ASKIYA ALMA HAZIRLIĞI

Türk vatandaşlarının yurt dışında konut edinme eğilimlerinde bir artış olduğu görülmeye başlandı. ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türk vatandaşları, yurt dışından ev satın alma oranları 2020'de 35 bin 184'ten 2021'de 45 bin 789'a yükseldi. Vesta Global'in kurucu ortağı Teuta Narazan, özellikle son iki yılda artan fiyatların Türkiye'de ev almayı zorlaştırdığını belirterek, "İstanbul'un emlak fiyatları Avrupa şehirleriyle yarışıyor." dedi. Sonuç olarak, İstanbul'da yeni bir ev satın almaktansa yurtdışından ev almak her zaman tercih ediliyor. Yurt dışında ev almanın en büyük motivasyonunun yatırım yapmanın yanı sıra AB ülkelerinde serbest dolaşımları elde etmek olduğunu söyleyen Narazan, bu dönemde Türk vatandaşlarının Golden Visa'ya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Narazan program detaylarını şöyle açıklıyor:“Altın Vize İspanya, Portekiz, Yunanistan ve ayrıca da Malta'yı kapsamakta.. Bu dört ülke için gayrimenkul yatırımı yapanlar oturma izni ve aynı zamanda da vatandaşlık alabiliyor. Sağlanan haklardan yatırımcının eşinin yanı sıra 21 yaşından küçük veya öğrenim gören çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu ebeveynleri de yararlanabilir. Yatırım tutarları Yunanistan'da 250.000 Euro'dan, Portekiz'de 280.000 Euro'dan başlıyor. İspanya'da 500 bin avroya ulaştı." Türkiye'de konut satış fiyatlarının artış rekoru kırdığını söyleyen Narazan, son dönemde Türkiye'de yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri satan ve daire alan Türk vatandaşlarının sayısının arttığına dikkat çekiyor. Narazan, konuyla ilgili konuşmasında ise "Portekiz'de 280.000 Euro'ya daha büyük bir ev satın alabilirsiniz. Küçük çocuklu aileler %80'in üzerinde Portekiz'i tercih ediyor. Yunanistan ve Karayipler de ilgi çekiyor” dedi.Dünyada ve Türkiye'de tercih edilen uygulama Golden Visa uygulaması, Avrupa'yı sarsan ekonomik krizdeki etkileri hafifletmeye başladı. Ancak, bazı ülkeler son zamanlarda bu uygulamayı yeniden gözden geçirdiler. Portekiz'in bu ülkeler arasında başı çektiğini vurgulayan Teuta Narazan, şu değerlendirmeleri yaptı: "Tahmini tarih yaz sonu. Yani Portekiz'deki yatırım fırsatından yararlanmak ve Golden Visa'yı almak için sadece birkaç hafta kaldı. Potansiyel yatırımcılar, Portekiz'deki fırsatı kaçırmamak için hızlı hareket etmelidir."