İstanbul'daki o konutlar için yolun sonu geldi! 5 bin kişiyi ilgilendiriyor: İBB kararını verdi!

6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında olası bir deprem yaşanması halinde hasarın en aza indirilmesi için İstanbul'da da önlemler alınmaya başlandı. Peki hangi ilçelerde kentsel dönüşüm olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARIAK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre meclis üyelerinin de verdiği destekle kentsel dönüşüm kararı onaylandı. Denizköşkler Mahallesi için verilen kentsel dönüşüm kararına göre mahalle 2008 senesinden itibaren riskli bölge olarak biliniyordu. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bölgeye giderek vatandaşları kentsel dönüşüm süreci ile ilgili bilgilendirdi. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'Kentsel dönüşüm kararından sonra birçok vatandaşın problemi çözüldü.
Derya Blokları'nda yaşayan vatandaşlar binalarını yenileyebilecek. Avcılar Belediye Başkanı televizyon programında gazetecilere bilgi vermişti ve ben buna üzüntü duydum. Kentsel dönüşüme engel olunduğu söylendi. Biz meclis üyelerimizle çalışma halindeyiz, vatandaşımız biliyor. Avcılar ilçesinde yapılacak kentsel dönüşümün en büyük engeli CHP belediye anlayışı. AK Parti, bütün sorunları çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Binlerce vatandaşı ilgilendiren bir karar verildi. Avcılar ilçesinde yapılacak kentsel dönüşüm teşkilat olarak ve meclis üyeleri olarak destekleniyor. Avcılar Belediye Başkanı Esenler Belediyesi, Güngören Belediyesi ve diğer belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını da incelesin. Hatta gelip yerinde görmelerini isteriz ancak Avcılar kendi kaderine terk edilmiş bir ilçe.' Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin İbrahimoğlu da ilçe için güzel kararlar verildiği ve olası bir deprem öncesinde vatandaş için önlemlerin alındığını ve kentsel dönüşüme hükümetin de destek verdiğini ve vatandaşa uygun kredi ve kira desteği sağlandığını belirtti.