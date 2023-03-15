İstanbul'daki taksiciler şimdi yandı! Bunu yapmayan direksiyona geçemeyecek: Katı kurallar peş peşe geldi!







İBB TARAFINDAN TAKSİ KARARLARI







İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksiciler ile ilgili verilen yeni kararları tek tek açıklamaya başladı. Peki alınan son kararlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksiler ile ilgili yeni eğitimlere başladı. UKOME gündeminde dolmuş ve minibüslerin 8+1 kapasiteye düşürülmesi için sürücülerin eğitimleri başladı. Taksi şoförü olacak vatandaşların bu eğitimlere katılması zorunlu tutuluyor. Eğitimler İBB Cem Karaca Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda veriliyor. Kurallardan ilki eğitime yalnızca kusurlu davranışı olmayan sürücü adayları katılabiliyor.Taksileri dönüştürme sürecinde taksi şoförlüğü yapabilecek adayların kusurlu davranışları olmaması gerekiyor. Darp, taciz, yolcu ve yol seçme, kaba davranışlar, fazla ücret alma konularından cezası olmayan sürücüler eğitim alabilecek. 2 hafta olarak düzenlenen eğitim 24 Mart tarihinde sona erecek. Eğitim içinde; iletişim, kişisel gelişim ve farkındalık, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, iş sağlığı ve güvenliği, ulaşım mevzuatı, acil durum, kriz yönetimi ve ilk yardım, yabancı dil, avantajsız vatandaşlar ile empati ve işaret dili eğitimleri verilecek.