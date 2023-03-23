İstanbul'daki vatandaşlara duyuruldu! Ramazan sonuna kadar ücretsiz olacak: Tüm giriş çıkışlar bedava!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca müzeleri ziyaret etmek isteyenlere müjdeli bir haber verdi. İftardan sonra müze ziyaretlerinin ücretsiz olacağı açıklandı. Bu sayede İstanbullular ve şehre ziyarette bulunan turistler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha kolay ve uygun bir şekilde keşfedebilecekler. İstanbul, bünyesinde barındırdığı binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alıyor. Şehirde bulunan müzeler ise ziyaretçilere tarihi eserler, sanat eserleri ve diğer kültürel değerler hakkında detaylı bilgi sunuyor. Ramazan ayı boyunca ücretsiz ziyaret imkanı ise İstanbullular için güzel bir fırsat olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzeleri, İstanbullulara Radar İstanbul uygulamasıyla kapılarını açacak. İBB'nin bu güzel adımı, Ramazan ayını kültür ve sanat dolu bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Saat 22.00'ye kadar müzeler gezilebilecek.
İstanbul, tarihi ve kültürel mirasıyla dünya çapında tanınan bir şehir. İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olarak tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul, bu zenginliğini bugüne taşımıştır. İstanbul'da bulunan pek çok müze ve tarihi mekan, şehrin geçmişini günümüze taşıyan önemli izler taşımaktadır. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Chora Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi gibi yerler, ziyaretçilerine tarihi ve kültürel bir yolculuk sunmaktadır. Bu mekanlar, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini keşfetmek isteyenlere eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerden bazıları şunlardır: Yerebatan Sarnıcı: İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Bizans dönemine ait su sarnıcı. Sarnıç, yüzeyden 9 metre aşağıda yer alıyor ve 336 sütun ile destekleniyor. İçindeki suların renkleri ve yansımaları ile oldukça etkileyici bir görüntü sunuyor. Şerefiye Sarnıcı: 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan sarnıç, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde yer alıyor. 44 sütunlu ve 15 kubbeli olan sarnıç, mimari açıdan oldukça etkileyici.
Miniatürk: İstanbul'da yer alan Miniatürk, Türkiye'nin en küçükleri arasında yer alan modellerin sergilendiği bir açık hava müzesi. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki tarihi yapıların küçük modelleri, burada sergileniyor. Panorama 1453 Tarih Müzesi: İstanbul'da yer alan müze, İstanbul'un fethi anısına yapılan bir panoramik tablo ve interaktif gösterilerle ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu dönemini anlatıyor. Özetle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzeleri ücretsiz ziyaret etme imkanı sunduğunu duyurdu. Bu sayede İstanbullular ve turistler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirler. İstanbul, dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki müzeler, ziyaretçilere tarihi, sanatsal ve kültürel değerler hakkında detaylı bilgi sunuyor. Ücretsiz ziyaret imkanı ise Ramazan ayı boyunca İstanbullular için güzel bir fırsat olacak.