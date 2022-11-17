YAŞAM
17 Kasım 2022 - 16:38

İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler

Son dönemlerde yaşanan deprem afetlerinden sonra vatandaşlar tedirginlikler başladı. Her gün az ya da fazla fark etmeden yaşanan depremler Akdeniz bölgesinde sıklıkla rastlanılmaktadır. Uzmanların deprem uyarıları peş peşe gelirken özelikle İstanbul şehrinin tehlikede olduğu belirtildi. Peki, İstanbul'un hangi ilçeleri depreme dayanıklı? İstanbul'un hangi semtleri depreme dayanıksız? İşte detaylar...

YAŞAM
17 Kasım 2022 - 16:38
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İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler


Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden olurken son dönemlerde de korku dolu anlar yaşandı. Uzmanlar tarafından büyük Marmara depremi işaret edilirken İstanbul deprem riskinden ötürü hangi ilçelerin oturulabilecek bölgede olduğu araştırılmaları başladı. İstanbul da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İstanbul'da hangi ilçeler depreme dayanıksız? 

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA DEPREME DAYANIKLI SEMTLER

Beyoğlu



Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Kemerburgaz – Göktürk

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy

İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

Beşiktaş,

Ortaköy Dereboyu,

İstinye çukuru,

Tarabya çukuru,

Üsküdar çukuru,

Beylerbeyi çukuru,

Küçüksu çukuru,

Paşabahçe-Beykoz çukuru,

Topkapı,

Bakırköy,

Bahçelievler,

Merter,

Şirinevler (bir kısmı),

Halkalı,

Nakkaşdere,

Esenkent,

Ömerli,

Büyükçekmece,

Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

Selimpaşa,

Silivri,

Çanta,

Gümüşyaka,

Kavaklı,

Yakuplu,

Esenyurt,

Avcılar,

Ambarlı,

Firuzköy,

Küçükçekmece,

Florya, Yeşilköy,

Ataköy ve Zeytinburnu,

Çayırbaşı çukuru,

Karaköy, Tophane,

Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

Eyüp,

Alibeyköy,

Sütlüce,

Balat,

Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

Kadıköy (Kurbağalıdere),

Moda (denize bakan kısmı),

Küçükyalı,

Kartal (Rahmanlar bölümü),

Tuzla (dere kısmı),

Dilovası,

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

İstanbul risk haritası

İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKSIZ İLÇELER

Zeytinburnu Ayamama Deresi,

Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

Kanarya (Firuzköy kıyıları),

Esenkent,

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

Ambarlı ve Haramidere,

Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

İSTANBUL KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

Kuzey Anadolu fay hattında bulunan İstanbul'un bazı ileçeleri deprem riskini daha çok taşırken bazıları ise daha az taşımaktadır. İstanbul deprem derecesinde ise risk açısından hem ikinci hem de üçüncü grupta bulunuyor.

İSTANBUL ATAŞEHİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ataşehir ilçesinde hareketi düzeyinin 50 yılda aşılma olasılığı yüzde 10 olduğundan tekrarlanma durumu ise diğer bölgelerle benzer yapıda yer alır. Ataşehir zemin tanımlaması ise az ayrışmış, orta sağlam kayalar olarak ifade edildi.

İSTANBUL MALTEPE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda Maltepe'nin kıyı bölgesi özelliklerini taşıdığından iç kısımlarının zeminlerinin daha güçlü olduğu belirtildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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