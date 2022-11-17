İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler







İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA DEPREME DAYANIKLI SEMTLER







İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKSIZ İLÇELER

İSTANBUL KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

İSTANBUL ATAŞEHİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

İSTANBUL MALTEPE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden olurken son dönemlerde de korku dolu anlar yaşandı. Uzmanlar tarafından büyük Marmara depremi işaret edilirken İstanbul deprem riskinden ötürü hangi ilçelerin oturulabilecek bölgede olduğu araştırılmaları başladı. İstanbul da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? İstanbul'da hangi ilçeler depreme dayanıksız?BeyoğluBeşiktaş Şişli Kağıthane Gaziosmanpaşa Esenler'in önemli bölümü Kemerburgaz – Göktürk Sultanbeyli Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü Çekmeköy Sultangazi Başakşehir'in büyük bölümü Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü Arnavutköy Maslak AlibeyköyBeşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).Zeytinburnu Ayamama Deresi, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere, Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.Kuzey Anadolu fay hattında bulunan İstanbul'un bazı ileçeleri deprem riskini daha çok taşırken bazıları ise daha az taşımaktadır. İstanbul deprem derecesinde ise risk açısından hem ikinci hem de üçüncü grupta bulunuyor.Ataşehir ilçesinde hareketi düzeyinin 50 yılda aşılma olasılığı yüzde 10 olduğundan tekrarlanma durumu ise diğer bölgelerle benzer yapıda yer alır. Ataşehir zemin tanımlaması ise az ayrışmış, orta sağlam kayalar olarak ifade edildi.Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda Maltepe'nin kıyı bölgesi özelliklerini taşıdığından iç kısımlarının zeminlerinin daha güçlü olduğu belirtildi.