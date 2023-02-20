İstanbul depreminde bu ilçeler yerle yeksan olabilir! Celal Şengör tek tek açıkladı













Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem akıllara Marmara depremini getirdi. Candaş Tolga Işık tarafından sunulan "Az Önce Konuştum Deprem Özel" programına katılan Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasının, Küçükçekmece ve Haliç arasının denize paralel olduğunu belirterek, "Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın" şeklinde konuştu.