İstanbul depreminin şiddeti ilk kez açıklandı! Taş taş üstünde kalmayacak: Şimdiye kadar görülmemiş büyüklük!

UZMAN İSİM OLASI İSTANBUL DEPREMİNİN ŞİDDETİNİ AÇIKLADI!
Bir ayı aşkın süredir ülkede devam eden depremler Büyük İstanbul depremi korkusunu da tetikledi. Uzmanlar Marmara Bölgesi için sürekli olarak verilerini güncelliyor.
İstanbul Depremi ile ilgili öngürüsünü paylaşan Naci Görür, Marmara Bölgesi'nin alarm verdiğinin. De altını çizdi.Özellikle Avrupa yakasında depremin daha fazla hissedileceğine vurgu yapan görür depremin şiddetinin 9 şiddetinde hissedileceğini de belirtti. Kahramanmaraş ve Elazığ depremleri bir çok kişiyi tedirgin etti. Özellkle büyük İstanbul depremi sadece İstanbul’u değil bir çok ili de tehdit ediyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem ile ilgili olarak yaptığı çalışmaların istatistiklerini çıkardı ve İstanbul ile ilgili verilerini güçlendirdi. Bir çok kişinin merakla açıklamalarını dinlediği Prof. Dr. Naci Görür son açıklamaları ile bir çok kişinin takip ettiği bir isim. İstanbul’da en çok etkilenecek yerlerin başında Avrupa Yakasının geldiğini ifade eden Uzman Görür, depreme yakalanmadan önce önlem alınmasının da önemini belirtti. Son yaptığı açıklamayla insana buz kestiren Görür kıyıda 10 km içindeki alanların depremde 9 şiddetinde hissedilebileceğini belirtti. Görür ayrıca yaklaşan Cumhur başkanlığı seçimleri ile ilgili de can güvenliğini sağlayacak kişilere oy verilmesi gerektiğinin altını çizdi.