İstanbul depreminin şiddeti ilk kez açıklandı! Taş taş üstünde kalmayacak: Şimdiye kadar görülmemiş büyüklük!

UZMAN İSİM OLASI İSTANBUL DEPREMİNİN ŞİDDETİNİ AÇIKLADI!













HAREKETLENMELER OLABİLİR

Bir ayı aşkın süredir ülkede devam eden depremler Büyük İstanbul depremi korkusunu da tetikledi. Uzmanlar Marmara Bölgesi için sürekli olarak verilerini güncelliyor.İstanbul Depremi ile ilgili öngürüsünü paylaşan Naci Görür, Marmara Bölgesi'nin alarm verdiğinin. De altını çizdi.Özellikle Avrupa yakasında depremin daha fazla hissedileceğine vurgu yapan görür depremin şiddetinin 9 şiddetinde hissedileceğini de belirtti. Kahramanmaraş ve Elazığ depremleri bir çok kişiyi tedirgin etti. Özellkle büyük İstanbul depremi sadece İstanbul’u değil bir çok ili de tehdit ediyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem ile ilgili olarak yaptığı çalışmaların istatistiklerini çıkardı ve İstanbul ile ilgili verilerini güçlendirdi. Bir çok kişinin merakla açıklamalarını dinlediği Prof. Dr. Naci Görür son açıklamaları ile bir çok kişinin takip ettiği bir isim. İstanbul’da en çok etkilenecek yerlerin başında Avrupa Yakasının geldiğini ifade eden Uzman Görür, depreme yakalanmadan önce önlem alınmasının da önemini belirtti. Son yaptığı açıklamayla insana buz kestiren Görür kıyıda 10 km içindeki alanların depremde 9 şiddetinde hissedilebileceğini belirtti. Görür ayrıca yaklaşan Cumhur başkanlığı seçimleri ile ilgili de can güvenliğini sağlayacak kişilere oy verilmesi gerektiğinin altını çizdi.Prof. Dr. Görür sözlerini şöyle sürdürdü.“Depremler olmadan önce Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı verdik. İkincisi Erzincan’ın doğusunda, Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu Fay’ında deprem beklediğimizi öngörmüştük. Onun dışında Ege bölgesi, orası zaten sık sık küçük depremlerle sarsılıyor. Oradaki depremlerin kaynağı da bu Helen Kıbrıs Yayı, orada hareketlilik fazla. Dolayısıyla İzmir’den Antalya’ya kadar kıyı bölgelerimizde irili ufaklı depremler öngörülüyor. Oranın tektonik yapısı gereği. Bir de bu 6 Şubat depremleri nedeniyle belki Adana Bölgesi’nde de stres transferi nedeniyle bazı faylarda hareketlenme olabilir. Hatta Kıbrıs’ı dahi düşündük. Doğu Anadolu Bölgesi’ne yakın olarak; Kayseri, Sivas, Erzincan’ın doğusu yani Bingöl yakınları, Malatya. Malatya’nın özellikle kuzeybatısı, kuzeyi. Orada Malatya Fayı ve Tuzla Fayı. Oralarda belirli hareketlenmeler gözlemlenebilir."