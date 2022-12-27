İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri, uzatma sonunda galibiyet koştu

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Beko, son dönemde sakatlıklarla boğuşmuş ve hem ligde hem Avrupa'da ciddi yaralar almıştı. Geçen hafta Wilbekin, Partizan maçıyla formasına kavuşmuş, Efes maçında ise Johnathan Motley'den iyi haber gelmişti. Sarı Lacivertliler uzun zaman sonra eksiksizdi. Zira sezonu bu kısmına kadar olan bölümde Dyshawn Pierre, Scottie Wilbekin, Johnathan Motleyi Tonye Jekiri şanssız sakatlıklar yaşayıp takımdan ayrı kalmıştı. Anadolu Efes'e iyi haberi getiren isim ise Shane Larkin'di. Türk pasaportu da bulunan yıldız oyuncu, Fenerbahçe derbisinde parkede yerini aldı. İki takım hazırdı ve söz sahadaki oyuncularla teknik ekipteydi. EuroLeague'deki iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in buluşmasında Sarı Lacivertliler, uzatma sonunda 93-90'lık skorla Efes'i kendi evinde devirdi.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik patronu Dimitris Itoudis, galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Tüm krediyi oyunculara veriyorum. Biz yine geri döndük. Biz tekrar geri geliyoruz, olduğumuz yere tekrar geri geleceğiz." Formasına tekrardan kavuşan Johnathan Motley ise galibiyetle birlikte basketbolun hayatındaki öneminden bahsetti. Amerikalı oyuncu, "Yapabileceğim her şeyi yaptım galibiyet için. İnanılmaz hatalar yaptık. Maçı daha önce de kazanabilirdik ama yine de kazandık. Mutluyum. Basketbol benim hayatım. Onsuz hayat benim için biraz daha gri. Geri döndüğüm için mutluyum" dedi.