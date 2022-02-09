EKONOMİ
09 Şubat 2022 - 21:29

İstanbul Halk Ekmek'e zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda 11 Şubat Cuma günü itibariyle halk ekmek fiyatının zamlanacağı ve yeni ekmek fiyatının 2 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

EKONOMİ
09 Şubat 2022 - 21:29
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İstanbul Halk Ekmek'e zam
Ekonomide olan son dönemdeki zamlardan Halk Ekmek’te nasibini aldı. Artan ekmek fiyatlarının ardından vatandaşlar tarafından çokça ilgi gören ve önünde kilometrelerce kuyruk olmasına sebep olan  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satışı gerçekleştirilen İstanbul Halk ekmek (İHE) fiyatlarına Zam geldi. İBB tarafından yapılan duyuruda, 250 gr Halk Ekmek fiyatının 1,25 TL den  2 TL çıkacağı belirtildi.




HALK EKMEK 2 LİRADAN SATILACAK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise: "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." 
İstanbul Halk Ekmek vatandaşlara 1,25 TL'den satılıyordu. Fiyatın  2 TL'ye çıkarılmasının ardından söz konusu fiyat yüzde 75 zamlanmış oldu. 
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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