GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 10:02

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın 05-11 Eylül'ü kapsayan haftaya ilişkin yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 351 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 10:02
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın 05-11 Eylül tarihlerini ilişkin detaylı uçuş verilerini yayınladı. Buna göre İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun meydanlar arasında zirvedeki yerini korudu. Uçuş verileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)) tarafından da paylaşıldı.

Rakiplerini geride bıraktı

Detaylı değerlendirme raporuna göre İstanbul Havalimanı'nda geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama bin 351 uçuş gerçekleşti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “05-11 Eylül 2022 döneminde; İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1351 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. @igairport en yoğun ilk 5 havalimanı içerisinde 2019 yılı seviyesinin üzerinde (+yüzde 7) performans gösteren tek havalimanı olmaya devam etmektedir” denildi.

İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama bin 320 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci sırada yer alırken, bin 260 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

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