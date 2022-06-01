EKONOMİ
01 Haziran 2022 - 16:32

İstanbul için enflasyon rakamları

İstanbul'da enflasyon oranları açıklandı .Buna göre perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. Yüzde 12,15 artışla en çok kültür eğitim ve eğlence harcamalarında artış yaşandı.

EKONOMİ
01 Haziran 2022 - 16:32
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İstanbul için enflasyon rakamları
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Mayıs ayına ait fiyat endekslerini yayımladı. Açıklanan verilere göre 2022 Mayıs ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Nisan ayına göre yüzde 5,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,76 oranında arttı.

MAYIS AYI FİYAT ENDEKSİ YAYINLANDI
Açıklanan verilerde bir senelik verilere de yer verildi.2021 Mayıs ayına göre 2022 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 87,35, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 79,12 olarak değişim gerçekleştiği gösterildi.
EN ÇOK ARTIŞ KÜLTÜR VE EĞLENCE SEKTÖRÜNDE 
Öte yandan kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,15, konut harcamalarında yüzde 7,22, giyim harcamalarında yüzde 6,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,84, gıda harcamalarında yüzde 4,97, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,15 Artış görüldü. Öte yandan, diğer harcamalar grubunda bir değişim ise izlenmedi.
ZİRVEDE TEKSTİL SEKTÖRÜ
Açıklanan verilerde fiyat değişimlerinde en çok değişim sağlayan sektör ise tekstil olarak kayıtlara geçti. Mayıs 2022’de gıda maddeleri grubunda yüzde 7,42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,73, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, madenler grubunda yüzde 0,89, tekstil alanında ise yüzde 18,08 olarak değişim sağladı.


 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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