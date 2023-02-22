İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan ve kent genelindeki binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunun belirlenmesi için hayat geçirilen 'hızlı bina tarama yöntemi'nde sadece ev sahipleri değil artık kiracılar da deterministik çalışmasına da kaydolabilecekler. 10 ilde ağır hasara yol açan Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbullular yaşadıkları binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı ile ilgili güvenliğini sorgulamaya başladılar.
GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 16:06
İstanbul için hazırlanan 'hızlı bina tarama yöntemi'nde 2000 yılı sonrasında yapılanlar da sorgulamaya alındı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde başlatılan 'hızlı bina tarama yöntemi'nde 2000 sonrası binalar için yeni bir karar alındığını açıkladı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İBB ekiplerinin gerçekleştirdiği hızlı tarama yöntemiyle kişilerin 2000'den sonrasında kiracılarında başvurularının gündeme geleceğini söyledi.
GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 16:06