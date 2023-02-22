İstanbul için hazırlanan 'hızlı bina tarama yöntemi'nde 2000 yılı sonrasında yapılanlar da sorgulamaya alındı!













KİRACILAR İLE 2000 YILI SONRASI YAPILAR DA SORGULANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan ve kent genelindeki binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunun belirlenmesi için hayat geçirilen 'hızlı bina tarama yöntemi'nde sadece ev sahipleri değil artık kiracılar da deterministik çalışmasına da kaydolabilecekler. 10 ilde ağır hasara yol açan Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbullular yaşadıkları binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı ile ilgili güvenliğini sorgulamaya başladılar.İBB tarafından 2019 yılında başlatılan "hızlı bina tarama yöntemi" ile birlikte konut sakinlerinin binalardaki risk durumu hakkında sorgu yapabişmeleri için başlatılan projede, başvuru için deprem sonrası oluşum yoğunluğu ve konu başlığı özelliği isteniyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı son açıklamasına göre, kiracı kayıtlarının yolu açıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "İBB ekibinin hızlı tarama yöntemi ile 2000 yılından sonra inşa edilen binalar ve kiracılar için Yapı Müfettişliğimize talepler iletilebiliyor. 2000 yılından önce inşa edilen yapılara öncelik vererek binanızı inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, paylaşımının ardından "2000'den önce yapılanlara öncelik vererek binalarınızı gözden geçireceğiz" dedi.