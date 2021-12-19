GÜNDEM
19 Aralık 2021 - 15:29

İstanbul için kar uyarısı! Hava sıcaklığı -20'lere düşecek..

Meteoroloji'nde gelen hava durumu raporlarında Marmara'nın batı bölgesi dışında kalan tüm yurtta yağışlı hava bekleniyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları eksi 20 kadar düşmesi beklenirken İstanbul içinde flaş kar yağışı uyarısı geldi.

GÜNDEM
19 Aralık 2021 - 15:29
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İstanbul için kar uyarısı! Hava sıcaklığı -20'lere düşecek..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre İstanbul'un bazı yerlerinde hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düşecek. İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olacağının aktarıldığı raporda Marmara'nın batı bölgeleri dışında kalan tüm yurtta yağışlı havaların etkili olacağı belirtildi.







Kıyı kesimlerde ise yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenirken yağışların Akdeniz Bölgesinin genelinde, Konya'nın güney kısmında, Doğu Anadolu'nun batısında kalan yerler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak yağacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji'den edinilen hava tahminlerine göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenilirken bazı bölgelerde hava sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği açıklandı.



Rüzgar ise özellikle iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde ise güney yönlerden genellikle orta kuvvette esecek olan rüzgar, Marmara bölgesinde, Kuzey Ege'de ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek.

 
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