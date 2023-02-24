YAŞAM
24 Şubat 2023 - 15:30

İstanbul için tehlike büyüdü! Kandilli Başkanı deprem için tarih açıkladı!

Kandilli Rasathanesi Müdürü, İstanbul'da 7 Yıl İçinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olma İhtimalinin d Olduğu Uyarısında Bulundu.

YAŞAM
24 Şubat 2023 - 15:30
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İstanbul için tehlike büyüdü! Kandilli Başkanı deprem için tarih açıkladı!
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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Doğan Kalafat, önümüzdeki 7 yıl içinde İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. Kalafat'a göre bölgede böyle bir olayın meydana gelme olasılığı %64.

İstanbul'da Riskli Binaların Tespit Edilmesi ve Yıkılması Acil İhtiyaç...

İstanbul'da yıkıcı bir depremin meydana gelebileceğine dair endişeler artarken, uzmanlar kentteki riskli binaların derhal tespit edilerek yıkılması çağrısında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kentte depreme karşı kırılganlıkları nedeniyle acilen yıkılması gereken yaklaşık 90.000 bina olduğunu duyurdu.

Uzmanlar Yıkımı Teşvik Etmek İçin Riskli Binaların Çarpı İşaretiyle İşaretlenmesini Öneriyor



İstanbul'da risk altındaki binaların yıkımını teşvik etmek amacıyla uzmanlar bu tür binaların büyük çarpı işaretleriyle işaretlenmesini öneriyor. Bu öneriye göre, bu şekilde işaretlenen binalar oturulamaz olarak kabul edilecek ve alınıp satılamayacak.

deprem haritası

Sismik Uzmanlar İstanbul'da Yakın Deprem Uyarısında Bulundu

Sismik uzmanlar, İstanbul'u her an 7 veya daha büyük bir depremin vurabileceği konusunda uyarıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde jeoloji profesörü olan Şükrü Ersoy'a göre asıl soru İstanbul'u bir depremin vurup vurmayacağı değil, ne zaman olacağı.

deprem haritası

Uzmanlar İstanbul'un Yakın Deprem Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olduğunu Söylüyor

Dr. Naci Görür, İstanbul'un büyük bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor. Görür'e göre tüm bilimsel araştırmalar İstanbul'da deprem zamanının hızla yaklaştığını gösteriyor. Görür, kentte 7 veya daha büyük bir deprem olma olasılığının %80'e yükseldiğini de sözlerine ekliyor.

İstanbul'un Riskli Binaları Binlerce Kişi İçin Tehlike Oluşturuyor

İstanbul 7 şiddetinin üzerinde olası bir depreme hazırlanırken, şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, çok riskli 90.000 binanın zamanında yıkılamamasından duyduğu endişeyi dile getirdi. İmamoğlu, bu binaların yenilenmesini kendi kazançlarını düşünerek reddeden bina sakinlerinin durumun aciliyetini anlamaları gerektiğini söyledi. Hayat kurtarmak için şehrin yıkım ve yenileme çalışmalarına başlaması büyük önem taşıyor.

deprem haritası

İnsanlar "Yaşayan Tabutlarda" Yaşamaya Zorlanıyor

İstanbul'daki 90.000 riskli bina kent sakinleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve bazı binalar tehlikeli durumlarına rağmen yüksek fiyatlarla kiraya veriliyor. Bazı sakinler "yaşayan tabutlarda" yaşamaya zorlanıyor ve bu yüksek riskli binalarda yaşayan toplam insan sayısı şu anda bilinmiyor. Uzmanlar potansiyel tehlike konusunda uyarıda bulunsa da bazı bina sahipleri bu yapılarda yaşamaya devam ediyor.

İstanbul'daki Riskli Bina Krizine Çözüm Önerileri

İstanbul'daki riskli bina kriziyle mücadele etmek için uzmanlar, bu yapıların sahiplerini harekete geçmeye zorlayacak bir öneri listesi hazırladı. İlk olarak, bu binaların adresleri bir internet sitesinde kamuoyuna açıklanmalı ve binalar üstü örtülemeyecek şekilde büyük çarpı işaretleriyle işaretlenmelidir. Ayrıca insanları tehlikeye karşı uyarmak için sokak tabelaları dikilmeli ve bu tür binalarda yaşamanın psikolojik baskısı vurgulanmalıdır. Nihayetinde bu önlemler, ev sahiplerini yıkım ya da tadilatı kabul etmeye zorlamak ve İstanbul'u herkes için daha güvenli hale getirmek için tasarlanmıştır.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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