YAŞAM
06 Eylül 2022 - 23:15

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin Sarıgöl Mahallesi'nde gerçekleştirdiği güven ve huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 23:15
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı


Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinden gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamaları tüm hızıyla devam etmektedir. Uygulama noktalarından birisi de Sarıgöl Mahallesi oldu. Uygulama kapsamında mahalle genelinde şüpheli araçlar ve şahıslar ayrı ayrı durdurularak önce üst araması yapılıp daha sonrasında ise GBT (genel bilgi taraması) yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimlere katıldı



İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sarıgöl Mahallesi'nde kurulan uygulama noktalarını yerinde inceledi. Sokak sokak gezerek mahalleliyle selamlaşan Aktaş vatandaşların sorunlarını ve şikayetlerini dinledi. Aktaş, denetim noktalarında bulunan narkotik köpeklerine ilgi gösterdi ve icraatlarıyla ilgili bilgi aldı. Aktaş'ın yanına gelen bir vatandaş mahallede uyuşturucu alınıp satıldığını söyledi. Zafer Aktaş ise ihbarda bulunan vatandaşı yanında bulunan narkotik şube müdürüne yönlendirdi.

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