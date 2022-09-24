İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'İstanbul’da palyatif yatak sayısı 800’ün üzerinde'

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan tüm branşlardaki bakım hastaları, ileri evre organ yetmezliği, solunum sıkıntısı gibi ileri dönem hastalıkları yer alan birçok hastaya hizmet vermek üzere 12 odalı, 20 yataklı Palyatif Bakım Merkezi açıldı. Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, bağışçı eczacı Yunus Dadaşoğlu ile birden fazla sağlık çalışanı katıldı. Açılışta konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'un palyatif bakım merkezleri ve yatak sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Merkezin açılış kurdelesinin kesiminin ardından ise merkezin odaları gezilerek hasta ziyareti yapıldı.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı





