GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 18:02

İstanbul ilk ciddi kış provasına giriyor: Tarih verildi!

İstanbul'a ilk karın yağdığı tarih belli oldu. Hava raporlarına göre 10-15 Aralık tarihleri ​​arasında tam kapsamlı kış provaları yapılacak. . 20 Aralık'tan sonra La Nina kışının geleceğini bildiren yetkililer İstanbul, Bursa, Bor, Kocaeli ve Çanakkale 'de yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

GÜNDEM
27 Kasım 2022 - 18:02
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İstanbul ilk ciddi kış provasına giriyor: Tarih verildi!


Meteorolojiye göre Doğu Anadolu'nun kuzey bölgesi ile birlikte doğu bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere birçok ilde dikkatler kar yağışı meteorolojisine çevrildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI OCAK AYINDA BEKLENİYOR

İstanbul kar yağışı



Uzmanlara göre İstanbul, Bursa, Bol, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışından etkilenecek. 20 Aralık günü kışın artık balşayacağını söyleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli  İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, açıklamasında 2022-2023 La nina kışının tam olarak Ocak başlarında etisini artımaya başlayacağını söyledi.

Ocak ayının çok şiddetli geçeceğini vurgulayan Bozyurt, "Bu yoğun kar yağışı en çok Marmara bölgesini vuracak. İstanbul, Bursa, Bor, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balkesir gibi lokasyonlar etkilenecek." dedi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Doğu Marmara, Doğu Akdeniz, İç Doğu Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmurlar bekleniyor. Sağanak yağmurların ayrıca;, Kütahya, Eskişehir, Antalya, Uşak, Çardak, Denizli'de Akşehir, Konya'da Ereğli ilçesinde de görüleceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Kuzey ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde genel olarak sulu kar ve kar şeklinde yağmur ve sağanak yağış beklentisi var. Karadeniz'in orta ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile birlikte Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin Sahili, Surnak Çevresel olarak güçlü Es'lerin Hakka'nın çevrelerinde çok güçlü ve bazen şiddetli olması bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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