YAŞAM
19 Mart 2023 - 22:45

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlara duyuruldu! Saat 11.00-13.30 saatlerinde bunu yapmanız gerekiyor: Alınmayacak!

Vatandaşlar 11.00-13.30 suları arasında geçici kimlik belgelerini edinebilirler. Hangi nüfus müdürlükleri açık olacak? İşte detaylar...

YAŞAM
19 Mart 2023 - 22:45
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İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlara duyuruldu! Saat 11.00-13.30 saatlerinde bunu yapmanız gerekiyor: Alınmayacak!
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Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden vatandaşlar saat 11.00-13.30 aralığında geçerli adreslerden geçici kimlik belgelerini edinebilirler.

ÖSYM, resmi internet sitesinden e-YDS 2023/3 (İngilizce) sınav gününde hizmet verecek nüfus müdürlüklerini ilan etti. Yapılan açıklamada, T.C. kimlik kartı edinmek amacıyla Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunan adayların müdürlük personeli ile beraber ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinde bulunan alakalı sınav başvuru detaylarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekleri duyuruldu. Açıklamanın devamı ise şöyle:



"T.C. Kimlik Kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin aynı olması hâlinde adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne giden adayın yanında, ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesinin ve en az 1 biyometrik fotoğrafının olması gerekmektedir."

ÖSYM

Hangi nüfus müdürlükleri hizmet verecek?

18.03.2023 günü 11.00-13.30 sularında açık olacak nüfus müdürlükleri arasında;

ADANA SARIÇAM Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 198 Sokak No:2/A Sarıçam/Adana 0322 329 00 62

ANKARA PURSAKLAR Saray Fatih Mah. Gökay Sok. No:1 Pursaklar/Ankara 0312 527 57 01

İSTANBUL ŞİŞLİ Merkez Mahallesi Kocamansur Sokak No:44/A Şişli/İstanbul 0212 247 48 51

İZMİR KONAK İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı No:16/1 Konak/İzmir 0232 489 36 84 yer almakta.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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