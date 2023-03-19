İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlara duyuruldu! Saat 11.00-13.30 saatlerinde bunu yapmanız gerekiyor: Alınmayacak!

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden vatandaşlar saat 11.00-13.30 aralığında geçerli adreslerden geçici kimlik belgelerini edinebilirler. ÖSYM, resmi internet sitesinden e-YDS 2023/3 (İngilizce) sınav gününde hizmet verecek nüfus müdürlüklerini ilan etti. Yapılan açıklamada, T.C. kimlik kartı edinmek amacıyla Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunan adayların müdürlük personeli ile beraber ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinde bulunan alakalı sınav başvuru detaylarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecekleri duyuruldu. Açıklamanın devamı ise şöyle:
"T.C. Kimlik Kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin aynı olması hâlinde adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne giden adayın yanında, ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesinin ve en az 1 biyometrik fotoğrafının olması gerekmektedir."