GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:08

İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'den dumanlar yükseldi, ekipler alarma geçti!

İstanbul Levent'te bir alışveriş merkezinden gelen yangın alarmı İstanbul İtfaiyesini harekete geçirdi. Çatıda başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangınla ilgili bilgi veren Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, AVM içindeki tüm vatandaşların tahliye edildiğini söyledi. Öte yandan yangının yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldüğü bildirildi.

GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:08
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İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'den dumanlar yükseldi, ekipler alarma geçti!


Edinilen bilgilere göre, saat 12.45 sıralarında Levent Büyükdere Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Metro City AVM'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. AVM'nin komple çatısı tutuşurken, binadan kilometrelerce öteden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Metro City AVM'den dumanlar yükseldi



Yangının ihbar edilmesi sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleriyle ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların yükselmesinin hemen ardından vatandaşlar polis ve güvenlik tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın sırasında gökyüzünü siyah buluta çeviren yoğun duman çevre ilçelerden bile görüldü.

Metro City AVM'den dumanlar yükseldi

ŞİŞLİ KAYMAKAMI YANGINDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

 Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yangın başlar başlamaz alışveriş merkezindeki tüm sivillerin tahliye edildiğini söyledi. Vali Kaya, yangın sırasında herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmadığını belirterek itfaiye son kontrollerini yapacağını ve yanan yerin de kapalı bir iş yeri olduğunu aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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