İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'den dumanlar yükseldi, ekipler alarma geçti!













ŞİŞLİ KAYMAKAMI YANGINDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Edinilen bilgilere göre, saat 12.45 sıralarında Levent Büyükdere Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Metro City AVM'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. AVM'nin komple çatısı tutuşurken, binadan kilometrelerce öteden siyah dumanların yükseldiği görüldü.Yangının ihbar edilmesi sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleriyle ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların yükselmesinin hemen ardından vatandaşlar polis ve güvenlik tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın sırasında gökyüzünü siyah buluta çeviren yoğun duman çevre ilçelerden bile görüldü.Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yangın başlar başlamaz alışveriş merkezindeki tüm sivillerin tahliye edildiğini söyledi. Vali Kaya, yangın sırasında herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmadığını belirterek itfaiye son kontrollerini yapacağını ve yanan yerin de kapalı bir iş yeri olduğunu aktardı.