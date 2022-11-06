İstanbul Maratonu bitti mi, birinci kim oldu? İstanbul Maratonunu kim kazandı? 44. İstanbul Maratonu şampiyonları belli oldu







56 ELİT ATLETİN YARIŞI İZLENDİ

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI







BÜYÜK ÖDÜL 20 BİN DOLAR

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanına sahip ve Dünya Atletizm Birliği'nin Elite Label kategorisinde yer verdiği İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 m gerisinden başlatıldı. Maratonun başlama startını ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Spor İstanbul Genel Müdür Renay Onur verdi.İstanbul Maratonu'nda 56 tane elit atletin mücadelesi izlendi. Kadınlar kategorisinde Dalase ile Melesech Tsegaye, erkekler kategorisinde de Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarıştaki favori isimlerden oldu. Ortalama 60.000 kişinin katıldığı etkinlikte 42 km paten yarışı, 15 km yarışı ve 8 km halk koşusu yapıldı.İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantılı tüm yollar trafiğe kapandı. Etkinlik için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece 03:00'te, parkur üstündeki bütün yollar da sabah 06:00 itibariyle trafiğe kapandı. Kapanan yollar 12:30 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.İstanbul Maratonu'nda erkekler ile kadınlar dalında 1. olan isimlere 20'şer bin dolar ödül verildi. Maraton kapsamında 2. olanlara 10.000, 3. olanlara da 6.000 dolar verildi. Maratona katılan Türkler'den de 1. olanlara 30.000 TL, 2. olanlara 15.000 TL, 3. olanlara da 5.000 TL ödül verildi.