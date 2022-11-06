İstanbul Maratonu bitti mi, saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu etkinlik bilgileri

Bugün düzenlenen 44. İstanbul Maratonunda, 56 elit atletin mücadelesi izlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstiraki Spor İstanbul'un düzenlediği maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılıyor. İSTANBUL MARATONU BİTTİ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 42,195 km'lik maraton, saat 09:00'da başladı. Maratonda koşacak vatandaşlar Yenikapı Miting Alanı'nın karşısındaki alt geçitte yer alan bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Program, 12:00'da yapılacak Genel Klasman Ödül töreniyle son buldu.