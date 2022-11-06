GÜNDEM
06 Kasım 2022 - 13:16

İstanbul Maratonu bitti mi, saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu etkinlik bilgileri

Bugün 44.'sü gerçekleştirilen İstanbul Maratonuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Sabah saat 08:40'da başlayan maratonun bitiş saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul Maratonu bitti mi, saat kaçta bitecek? İşte İstanbul Maratonuyla ilgili detaylar...

GÜNDEM
06 Kasım 2022 - 13:16
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İstanbul Maratonu bitti mi, saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu etkinlik bilgileri


Bugün düzenlenen 44. İstanbul Maratonunda, 56 elit atletin mücadelesi izlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstiraki Spor İstanbul'un düzenlediği maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılıyor.

İSTANBUL MARATONU BİTTİ Mİ?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 42,195 km'lik maraton, saat 09:00'da başladı. Maratonda koşacak vatandaşlar Yenikapı Miting Alanı'nın karşısındaki alt geçitte yer alan bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Program, 12:00'da yapılacak Genel Klasman Ödül töreniyle son buldu.

 istanbul maratonu

İSTANBUL MARATONU PROGRAMI

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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