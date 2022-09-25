YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:36

İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: Polis lağımdan kokain çıkarttı

Zeytinburnu'nda polis ekiplerini gören bir torbacı, üstündeki kokainleri mazgalın içerisine atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu torbacı yakalanırken, polis sokaktaki lağım mangalının içerisinden eliyle kokainleri topladı. Gözaltına dahil edilen torbacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:36
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İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: Polis lağımdan kokain çıkarttı


Olay, önceki gün gece saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde uygulama yapan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Polisin kendisine yaklaştığını gören şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kovalamacada şahıs, sokaktaki bir lağım mazgalına üzerindeki uyuşturucuları attı.

Bir süre sonra polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen üç bin 685 lira ve müşterileriyle iletişim kurmak için kullandığı düşünülen mobil cihaz elde edildi. Şahsın gözaltına alınmasının ardından Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yapmaya başladı. Lağım mazgalını kaldıran polis ekipleri, içerisinde satışa hazır 19 adet kokain maddesi buldu.



Doğan Can Cesur
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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