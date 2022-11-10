İstanbul Şehir Hatları Turizm’de bulunan bir kişilik personel açığı için araştırmalar hız kazandı. Depo personeli olarak çalışacak kişi arayışı devam ederken başvuru şartları da açıklandı. İşte personel alım detayları…
KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 09:13
İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayınladı! Başvuru şartları belli oldu! 1 kişilik kontenjan kaldı
İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayımladı. 1 adet personel açığı bulunduğunu bildiren kurum depo personeli olarak çalışacak işçi arıyor. Başvuru şartları belli oldu. İşte personel alım detayları…
KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 09:13
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