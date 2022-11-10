İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayınladı! Başvuru şartları belli oldu! 1 kişilik kontenjan kaldı

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İstanbul Şehir Hatları Turizm’de bulunan bir kişilik personel açığı için araştırmalar hız kazandı. Depo personeli olarak çalışacak kişi arayışı devam ederken başvuru şartları da açıklandı. İşte personel alım detayları…Personel alımı için adaylardan istenen şartlar şu şekildedir: En az önlisans mezunu olması istenirken tercihen lisans mezunu adayların başvuruları kabul edilecektir. ERP yazılımlarından birini iyi derecede kullanabilen (Tercihen SAP kullanmış) kişiler, MS ofice programlarına iyi düzeyde kullanabilen kişiler, Özellikle MS Excel iyi derecede kullanabilen kişiler, Depo faaliyetleri ile ilgili en az 3 yıl tecrübesi olan kişiler, Takip (ürün giriş çıkış, evrak) ve raporlama konusunda yetkili olan kişiler, Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir. Kişilerin İstanbul’da yaşıyor olması isteniyor.