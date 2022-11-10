KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 09:13

İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayınladı! Başvuru şartları belli oldu! 1 kişilik kontenjan kaldı

İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayımladı. 1 adet personel açığı bulunduğunu bildiren kurum depo personeli olarak çalışacak işçi arıyor. Başvuru şartları belli oldu. İşte personel alım detayları…

KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 09:13
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İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayınladı! Başvuru şartları belli oldu! 1 kişilik kontenjan kaldı
İstanbul Şehir Hatları Turizm’de bulunan bir kişilik personel açığı için araştırmalar hız kazandı. Depo personeli olarak çalışacak kişi arayışı devam ederken başvuru şartları da açıklandı. İşte personel alım detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Personel alımı için adaylardan istenen şartlar şu şekildedir:

En az önlisans mezunu olması istenirken tercihen lisans mezunu adayların başvuruları kabul edilecektir.

ERP yazılımlarından birini iyi derecede kullanabilen (Tercihen SAP kullanmış) kişiler,

MS ofice programlarına iyi düzeyde kullanabilen kişiler,

Özellikle MS Excel iyi derecede kullanabilen kişiler,

Depo faaliyetleri ile ilgili en az 3 yıl tecrübesi olan kişiler,

Takip (ürün giriş çıkış, evrak) ve raporlama konusunda yetkili olan kişiler,

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.

Kişilerin İstanbul’da yaşıyor olması isteniyor.

Personel Alım İlanı

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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