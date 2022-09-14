GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 16:52

İstanbul sıcaktan yanacak! Hafta sonu çöl sıcakları başlıyor..

Gelen son dakika haberlerine göre bu hafta Türkiye çöl sıcağından etkilenecek. Megakent İstanbul'da da sıcaklıklar bunaltıcı seviyeye ulaşacak . Sıcaklıklar ülke genelinde önemli ölçüde artacak. Çöl sıcaklarının Cuma günü ülkeyi etkisi altına alması bekleniyor.

GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 16:52
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İstanbul sıcaktan yanacak! Hafta sonu çöl sıcakları başlıyor..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Mevsimsel olarak normalin altındaki sıcaklıkların artması bekleniyor ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olduğu söyleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkların 35 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Çöl sıcaklıkları diye tabir edilen hava sıcaklığı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini gösterecek. İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklığını 35 dereceye kadar hissedecek.



Hafta sonu çöl sıcakları başlıyor

Sağanak yağışlar sonrası hafta sonu çöl sıcakları başlıyor!

Meteoroloji yetkililerinin son hava durumu değerlendirmesine göre Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının olduğu yerler ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kalan yerlerin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tokat çevresi, Muş, Hatay ve Adana'nın güneyinin yanı sıra Trabzon'un doğu ilçesi, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta sonu çöl sıcakları başlıyor

İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2-6°C düşmesi, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. İstanbul'un bugün güneşli olması bekleniyor, ancak öğle saatlerinde sıcaklık 26 derece gibi görünüyor. Rüzgar durduğunda ise sıcaklık yükselmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

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EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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