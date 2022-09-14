İstanbul sıcaktan yanacak! Hafta sonu çöl sıcakları başlıyor..













Sağanak yağışlar sonrası hafta sonu çöl sıcakları başlıyor!

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu





16 Eylül 2022 Cuma hava durumu





17 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu





18 Eylül 2022 Pazar hava durumu









Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Mevsimsel olarak normalin altındaki sıcaklıkların artması bekleniyor ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olduğu söyleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkların 35 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Çöl sıcaklıkları diye tabir edilen hava sıcaklığı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini gösterecek. İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklığını 35 dereceye kadar hissedecek.Meteoroloji yetkililerinin son hava durumu değerlendirmesine göre Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının olduğu yerler ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kalan yerlerin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tokat çevresi, Muş, Hatay ve Adana'nın güneyinin yanı sıra Trabzon'un doğu ilçesi, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2-6°C düşmesi, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. İstanbul'un bugün güneşli olması bekleniyor, ancak öğle saatlerinde sıcaklık 26 derece gibi görünüyor. Rüzgar durduğunda ise sıcaklık yükselmesi tahmin ediliyor.