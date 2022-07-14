GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 12:47

İstanbul Sultangazi tramvayında akıl almaz saldırı! Annesine yer vermediği için falçatayla saldırdı

Sultangazi'de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda akıl almaz bir olay meydana geldi. Yolculardan biri annesine yer vermediği iddiası ile karşı tarafa falçata ile saldırdı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 12:47
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İstanbul Sultangazi tramvayında akıl almaz saldırı! Annesine yer vermediği için falçatayla saldırdı


İstanbul Sultangazi'de yer alan tramvayda meydana gelen olay sonrasında şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre tekstil firmasında yöneticilik görevinde bulunan 51 yaşındaki Yusuf Uzun, geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki oğlu ile beraber Sultangazi'deki evlerine gitmek üzere T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’na bindi.



Edirnekapı durağında da annesi ile beraber tramvaya binen yolcu Yusuf Uzun'un oğlunun yer vermediği iddiası ile tartışma çıkardı. Tartışma hızla büyüyünce Edirnekapı durağında tramvaya binen yolcu yanında çıkardığı falçatayı çıkararak Yusuf Uzun'u hafif yaraladı.

Tramvayda bulunan diğer yolcular ise olaya şaşkınlıkla bakarken güvenlik görevlileri araya girdi. Bununla beraber şüpheli ise annesi ile birlikte tramvaydan hızla inerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrasında Yusuf Uzun oğlu ile birlikte polise gidip şikayette bulundu.

Polis ekipleri şikayetin üzerine arama emri vererek çalışmalara başladı.

Yusuf Uzun verdiği şikayet dilekçesinde şüphelinin oğluna küfür ve hakaret ettiğini söylerken "Sen kimsin?" sorusu üzerine falçata çıkarıp saldırdığını ifade etti. İfadesinde şu cümlelere yer verdi:

“Sen kimsin?’ deyince bana falçata çekti. Ondan sonra ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bıçağı çekip üstüme yürüdü." 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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