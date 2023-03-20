İstanbul suya doyacak! İSKİ, 75 milyon metreküplük su kaynağını devreye aldı..







2 TANE ALİBEYKÖY BARAJI KADAR SU TEMİNİ YAPILACAK











MELEN BARAJI İNŞAATI SON DURUMU

İstanbul Belediyesi İski Teşkilatı (İBB), son günlerde yaşanan olağan dışı kuraklığa karşı harekete geçiyor. Yapımı devam eden Merenda Barajı'nın su noktalarındaki olumsuz etkiyi en aza indirmek için DSİ tarafından tasarlanan Meren sistemi. Terfi istasyonu 225 milyon lira tutarındaki yatırım ile birlikte devreye alındı. Günlük 590.000 metreküp pompalama kapasitesi olan pompa istasyonunun verimi yıl içinde 75 milyon metreküpe ulaşacak.Burada toplanan su Ömerli Barajı ve Cumhuriyet içme suyu arıtma tesisine gönderiliyor. Bu çerçevede hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında su teminine önemli katkı sağlanmaktadır. Santralin devreye alınması İstanbul'un yeni bir su kaynağı kazanacağı söyleniyor.Yıllık 75 milyon metreküp üretimle Alibeyköy Barajı'nın iki katı, Sazridere Barajı'nın 1,5 katı ve Elmari Barajı'nın beş katı kadar İstanbul'a su kazandıracak. İSKİ'nin genel müdürü Dr. Şafak Başa, yeni pompa sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Meren deresinden daha fazla su çekebilecek yeni pompa merkezi hizmete açıldı. İstanbullular için sürekli su temini için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Küresel iklim değişikliğine bağlı hidrolojik kuraklık ile birlikte su kullanım ve depolama alışkanlıklarımızda değişiklik gerektirecektir. Suyu korumak için tüm paydaşlarla ortak hareket etmek zorundayız. Bu fırsatı değerlendirerek 16 milyon vatandaşımız için su tasarrufu yapmamızı isteyin."İstanbul'un su sorununu çözmek için Sakarya'da geliştirilen Melen Barajı projesi, 2011 yılında Devlet Hidroelektrik İşletmesi tarafından onaylandı. İnşaat 2012 yılında başladı. 2016 yılında tamamlanması planlanıyordu ancak baraj gövdesi çatlayarak su tutulması engellendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında göreve geldiğinde barajın yapımı ile ilgili bir çalışma yürüttü ve yeniden gündeme getirdi. Sonuç olarak DSİ, 2020 yılında 412 milyon 151 148 TL inşaat demiri inşaat ihalesi yaptı. İnşaata başlanılmasına rağmen inşaat ancak yüzde 10 civarında tamamlanabilmiş ve beklenmeyen bir fiyat artışından dolayı şirket projeyi tasfiye etme kararı almıştır. Çalışmalar 8 Temmuz 2022'de durduruldu. En son DSİ Barajlar ve HES Dairesi, Melen Barajı yenileme projesinin iyileştirilmesi için bir kez daha teklif verdi, ancak yapımı yılan hikayesi oldu. 11 Ocak'ta ön yeterlilik başvurularını alan DSİ, 17 Mart'ta adayları teklife davet ederken Melen Barajı'nın Devlet Hidroelektrik İşletmesi tarafından ilan edilen süre içinde tamamlanamaması nedeniyle, İSKİ Müdürlüğü'nün zararların tespiti için açtığı dava halen devam ediyor.