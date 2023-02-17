İstanbul'un bu ilçeleri 7.5'lik depreme bile dayanıklı! Japon mühendisten olay sözler!













Türkiye'de korkutan Kahramanmaraş depremi ardından uzmanlar uyarılara devam etmektedir. İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar devam etmektedir. Japon bilim insanı Yoshinori Moriwaki çarpıcı açıklamada bulundu. Marmara depremi ile ilgili açıklamalar nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.Ülkemizde son günlerde gerçekleşen Kahramanmaraş depreminde zorlu günler devam etmektedir. Şehirler ve evler terk edilirken kaybettiğimiz 35 bini aşan vatandaşımız vardır.Yıllardır çalışmaları devam ettiren Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki İstanbul depremiyle ilgili açıklamada bulundu. TV100 kanalında Ece Üner'e konukluk yapan Japon bilim adamı, 'İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı. Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı' açıklamasında bulundu. Japonlar İstanbul depremi açısında bilimsel anlamda bilgilendirme yaptı. Güçlendirilen ilçeler olmuştur. Güçlendirilen ilçelerde hasar beklenenden az olacağı düşünülmektedir. Yüksek şiddet gerçekleşse dahi yapılan güçlendirme ile bu ilçelerde problemlerin olabildiğince en aza indirildiği belirlenmiştir. Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş ilçelerinde güçlendirme yapılmıştır. Yoshinori Moriwaki, riskli olan yerlerin açıklamasında bulundu. Bu şehirler Yalova, sahil kısmı olan Çınarcık ve Bursa'nın riskli bölgeler olduğunu belirtmiştir. Akıllarda bulunan diğer bir soru da Osmangazi Köprüsü'nün deprem olursa dayanıklı olup olmayacağıdır. Osmangazi Köprüsü 7.9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı olabilecek şekilde yapılmıştır. Beklenen depremler belirlendi. Bundan sonrasında kırılacak fay hatları ile ilgili tahminde bulunuldu. Hatay ilinde hasar olmuştur fakat fay hattı kırılmamıştır. Kahramanmaraş'a kadar kırılan fay hattının ardından Kuzey Kıbrıs'a giden fay hattı bulunmaktadır. Diğer bir fay hattının da Elazığ'da olduğu unutulmamalıdır. Batı'dan başlayarak Bingöl'e kadar uzanan fay hattının tehlikesi korkutmaktadır. Dolayısıyla Muş ve Bitlis illerinde beklenmektedir. Ardından İstanbul depremi beklenmektedir. İzmir'de geçtiğimiz zamanda gerçekleşen depremi göz önünde bulundurursak büyük bir deprem beklenmemektedir. Fakat düşük şiddetli depremler gerçekleşebilir.